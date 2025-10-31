Uždaryta siena su Baltarusija: lietuviai grįžta net pėsčiomis

Jaunuolis iš Baltarusijos atrodo nustebęs, kad namo grįžti negalės. Dirba Lietuvoje, turi leidimą, bet atgal į tėvynę pasieniečiai nepraleidžia. Belieka šalti ant asfalto.
Baltarusiai nebijo, kad ištiks panašus likimas.
„Važiuojame dviem mėnesiams, tai per tą laiką viskas pasikeis“, – kalbėjo vienas iš baltarusių.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Net uždarius sieną su Baltarusija, turintys leidimą gyventi Lietuvoje, įvažiuoja laisvai.
„Važiuojame dirbti, matote, pasienis tuščias, tai mums gerai“, – pasakojo kitas vyras.
O kaip važiuos į priešingą pusę, jau patiems teks sugalvoti. Be diplomatų ir rusų į Baltarusijos pusę niekas nebeišleidžiamas.
„Važiuojame mėnesiui ar dviem savaitėms, tai tikimės, kad po to įleis. O jei ne – važiuosime į Lenkiją ar Latviją“, – tikino vyras.
Suaktyvėjo ir lietuviai Baltarusijoje. Jiems, taip pat ir dėl balionų strigusiems oro uostuose, atidaryta speciali karštoji linija.
„Pirmą parą skambino apie 160 žmonių. Nė vienas klausimas nebuvo susijęs su skrydžiais – visi teiravosi apie sugrįžimą į Lietuvą“, – aiškino užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Lietuviai iš Baltarusijos gali grįžti bet kada. Tačiau klausimais atakuoja ir pasieniečius.
„Klausia, kaip grįžti, per kur grįžti, ar bus įleidžiami, kokios sąlygos“, – pasakojo VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
„Lietuvos piliečiai, kaip ir kiti Europos Sąjungos piliečiai, galės kirsti sieną ir grįžti į Lietuvą. Žinoma, į kitą pusę važiuoti negalės“, – priminė K. Budrys.
Beje, taisyklė, kad pasienio punktą privaloma kirsti tik su motorine transporto priemone, lietuviams dabar negalioja – įleidžia ir pėsčius.
„Per šitas dienas pasitaikė lietuvių, sugrįžusių pėsčiomis. Pavyzdžiui, trečiadienį buvo šeši tokie asmenys, kurie grįžo ne automobiliais, o tiesiog atėjo į punktą“, – pranešė G. Mišutis.
Grįžtantys sako lankę pažįstamus ar gimines.
Kai iš Lietuvos srautas sustojo, į Lietuvą praėjusią parą jis padvigubėjo. Daugiausia važiuojančių – baltarusiai, kurie čia dirba.
„Galbūt baiminamasi, kad vėliau dar bus imamasi papildomų apribojimų“, – svarstė G. Mišutis.
„Aišku, blogai, nerimta. Daug kas dabar neatvažiuos dirbti, liks namie. O juk turime šeimas, paskolas. O ką padarysi“, – sakė vyras.
„Daug yra išeinančių iš darbo – ieško kitur, kad nereikėtų po Europą važinėti. Yra tokių, kurie meta darbą lietuviškose įmonėse ir ieško, pavyzdžiui, Rusijoje, kitur arba randa darbą namie – Baltarusijoje. Juk jeigu sieną uždarys, dirbsime namie. Ką darysi“, – kalbėjo vyras.
Dalis vežėjų sako, kad Baltarusijos pusėje įstrigo kelios dešimtys vilkikų, priklausančių Lietuvos įmonėms. Jie buvo įforminti Baltarusijos punkte, bet nespėjo grįžti. Dar daugiau nei šimtas – eilėse per Latviją ir Lenkiją.
„Vyriausybė ir mūsų politikai daro tai, ką reikia daryti, ką priklauso daryti. Prašome tik vieno – duokite mums galimybę grąžinti savo turtą, padarykite išlygą, atidarykite sieną. Prašau – toliau neišleidžiame per pasienį, uždarome – mes į tai nelendame“, – kalbėjo LINAVOS viceprezidentas Oleg Tarasov.
Besiblaškančių žmonių netrūksta ir autobusų stotyje.
„Buvo įvairiausių situacijų – ir ašarų, ir pasipiktinimo, nes žmonėms baigiasi vizos“, – teigė „Toks“ tarptautinių pervežimų vadovė Renata Petkevič.
Prieš tai į Baltarusiją kursuodavo 28 autobusai. Dabar – nė vieno.
„Matėme šiek tiek padidėjusį aktyvumą Lenkijos ir Latvijos kryptimis“, – pridūrė R. Petkevič.
Pinigai visiems už bilietus grąžinami.
„Tie pardavimai buvo šiek tiek aktyvesni, nes žmonės keliauja į kapus“, – sakė R. Petkevič.
Iš Baltarusijos į Lietuvą autobusai vis dar važiuoja. Tačiau jais naudotis gali tik lietuviai ir dirbantys Lietuvoje.
Žmonės pasakoja girdėję, kad labai norintys patekti į Lietuvą ryžtasi didesniems lankstams.
„Per Turkiją netgi skrenda žmonės“, – pasakojo vyras.
Kol kas tokia tvarka galioja iki lapkričio 30-osios vidurnakčio, tačiau situacija gali keistis.
Šalčininkų punktas neveikia visai, o per Medininkus trečiadienį iš Lietuvos išvyko 17 lengvųjų ir 17 krovininių transporto priemonių. Ankstesnę parą tokių lengvųjų buvo beveik 20, o krovininių – dešimt kartų mažiau. Dauguma – važiuojantys Kaliningrado tranzitu.
