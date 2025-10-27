Uždaromas Šalčininkų pasienio punktas su Baltarusija

Šie sprendimai buvo priimti pirmadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje.
„Nuo sekmadienio vakaro dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių oro balionų laikinai uždarytas Šalčininkų punktas neribotą laiką neveiks ir toliau, čia nei asmenys, nei transporto priemonės nebus praleidžiami. Per kitą pasienyje su Baltarusija esantį Medininkų punktą, kuris irgi sekmadienį vakare buvo laikinai uždarytas, nuo šiol vykimas yra apribotas“, – nurodė VSAT.
Pasak tarnybos, apribojimas vykti per Medininkų pasienio punktą nebus taikomas kelioms grupėms asmenų: diplomatams arba asmenims, gabenantiems Lietuvos diplomatinį paštą, į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos ir atgal tranzitu vykstantiems keliautojams, Lietuvos piliečiams ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams bei leidimą gyventi Lietuvoje turintiems asmenims.
Po praėjusią savaitę fiksuoto meteorologinių oro balionų antplūdžio, trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi NSK.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Naujausi komentarai