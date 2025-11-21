 Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-11-21 09:14
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 16 migrantų, Lenkijos pasienyje trečiadienį buvo ramu, nefiksuota mėginimų nelegaliai pereiti sienos.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

Šiame straipsnyje:
pasienis
pasienis su Baltarusija
migracijos krizė
migrantai
neteisėti migrantai
nelegalūs migrantai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų