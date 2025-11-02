 Po rekordinio migrantų skaičiaus pasienyje su Baltarusija jų nefiksuota

Po rekordinio migrantų skaičiaus pasienyje su Baltarusija jų nefiksuota

2025-11-02 09:00
BNS inf.

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną po to, kai penktadienį apgręžtas didžiausias migrantų skaičius per kelerius metus.

Po rekordinio migrantų skaičiaus pasienyje su Baltarusija jų nefiksuota
Po rekordinio migrantų skaičiaus pasienyje su Baltarusija jų nefiksuota / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip sekmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 19 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį neįleido 65 užsieniečių.

BNS rašė, kad Lietuvos pasieniečiai penktadienį į šalį neleido patekti 63 migrantams. Tai yra didžiausias per parą pasienyje apgręžtų asmenų skaičius nuo 2022-ųjų spalio.

VSAT šį dienos suintensyvėjimą siejo su Baltarusijos pareigūnų veiksmais galimai nukreipiant didelį skaičių migrantų į trumpą ruožą Lazdijų rajone, kad pasieniečiams būtų sunku susidoroti su jų srautu.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

Šiame straipsnyje:
migrantai
neteisėti migrantai
pasienis
pasienis su Baltarusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų