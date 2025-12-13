URM: išlaisvinti du Baltarusijoje neteisėtai kalinti Lietuvos piliečiai

„Pagal išgalvotus kaltinimus Baltarusijoje daugiau kaip metus kalinti Lietuvos Respublikos piliečiai dabar yra saugūs, jiems teikiama medicininė ir kita reikiama pagalba“, – skelbia ministerija.
Anot jos, Lietuvos piliečiai Baltarusijos režimo buvo įkalinti remiantis išgalvotais kaltinimais – Baltarusijos prezidento įžeidimu, socialinių neramumų kurstymu ir dėl ekstremistinės veiklos.
„Dėkoju visoms Lietuvos tarnyboms ir URM kolegoms, prisidėjusiems, kad Lietuvos ir kitų šalių piliečiai išlaisvinti iš Baltarusijos režimo gniaužtų sklandžiai kirstų sieną ir gautų visą reikalingą pagalbą. Dar kartą noriu paraginti Lietuvos piliečius nevykti į Baltarusiją. Tai yra pavojinga“, – komentare žiniasklaidai teigė ministras Kęstutis Budrys.
„Tikimybė be jokios priežasties atsidurti kalėjime yra labai didelė. Išlaisvinti politinius įkaitus užtrunka ilgus mėnesius ar net metus. Tai brangiai kainuoja visiems, o ypač nesulaukiantiems artimiesiems“, – pridūrė jis.
Nepriklausomas baltarusių portalas „Naša Niva“ skelbė, kad šeštadienį tarp paleistų politinių kalinių yra baltarusių kilmės Lietuvos pilietė Marija Batalionok.
Ministerijos teigimu, kitų šalių Baltarusijos režimo paleistais piliečiais rūpinasi tų šalių ambasados ir Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biuras.
Kaip rašė BNS, Baltarusija šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, devyni iš jų buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą.
Tarp paleistų kalinių – Baltarusijos opozicionierius, prezidento posto siekęs Viktaras Babaryka, opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava, Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Beliackis, Baltarusijos opozicionierius Maksimas Znakas, rašytojas ir visuomenininkas Pavelas Seviarynecas.
Po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios šalies kalėjimų birželį ir rugsėjį paleista per 60 kalinių, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
