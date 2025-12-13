 Baltarusija paleidžia politinius kalinius: dalį jų – per Lietuvą

Baltarusija paleidžia politinius kalinius: dalį jų – per Lietuvą (Papildyta)

Tarp paleistųjų – Alesis Bialiatskis, Viktaras Babaryka
2025-12-13 15:32
Saulius Jakučionis (BNS)
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Iš Baltarusijos šeštadienį paleidžiami politiniai kaliniai, dalis jų – per Lietuvos sieną, BNS patvirtino šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Baltarusija paleidžia politinius kalinius: dalį jų – per Lietuvą / I. Gelūno / BNS nuotr.

Vienas šaltinių BNS sakė, kad baltarusiai paleidžia 123 kalinius, tarp jų yra Baltarusijos opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava.

Šeštadienį pranešta, kad JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui. Apie tai paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).

Šis naujausias JAV žingsnis laikomas Minsko ir Vašingtono santykių šiltėjimo dalimi.

Penktadienį ir šeštadienį Minske J. Coale'as surengė derybas su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka.

BNS rašė, kad po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios šalies kalėjimų birželį ir rugsėjį paleista per 60 kalinių, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.

Po to JAV panaikino sankcijas baltarusių oro vežėjai „Belavia“. 

Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Alesis Bialiatskis, Viktaras Babaryka

Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Bialiatskis. Kitas paleistas politinis kalinys – Baltarusijos opozicionierius, prezidento posto siekęs Viktaras Babaryka. Tai BNS patvirtino šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Šiame straipsnyje:
Baltarusija
Politiniai kaliniai
Lietuvos siena

Vadoklių kaimas
Caras Lukašionka uždarys naujų kalinių------ir bus pasaka be galo.
0
-1
zinau
kaip Ruginienei pasikelti reitingus. Kadangi Trumpas stojo i Rusijos puse tai Ruginienei reikia uzdaryti JAV ambasada kaip tai padare Kinijos ambasadai Simonyte su Gabrieliumi:)
1
-1
Dauguma
greiciausiai i Lenkija vaziuos, ten dabar yra daugiau gudu, nei pas mus. Idomu, ar kotletu kepeja pasidalins opozicijos fondu pinigeliais ... labai idomu.
2
0
Visi komentarai (4)

