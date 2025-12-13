Baltarusija paleidžia politinius kalinius: dalį jų – per Lietuvą

Vienas šaltinių BNS sakė, kad baltarusiai paleidžia 123 kalinius, tarp jų yra Baltarusijos opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava.
Šeštadienį pranešta, kad JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui. Apie tai paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).
Šis naujausias JAV žingsnis laikomas Minsko ir Vašingtono santykių šiltėjimo dalimi.
Penktadienį ir šeštadienį Minske J. Coale'as surengė derybas su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka.
BNS rašė, kad po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios šalies kalėjimų birželį ir rugsėjį paleista per 60 kalinių, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
Po to JAV panaikino sankcijas baltarusių oro vežėjai „Belavia“.
Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Alesis Bialiatskis, Viktaras Babaryka
