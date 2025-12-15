Ruginienė pasikalbėjo su keliais išlaisvintais Baltarusijos politiniais kaliniais, žada paramą

Savo „Facebook“ paskyros įraše I. Ruginienė nurodė kalbėjusi su viena Baltarusijos opozicijos lyderių Maryja Kalesnikava, taip pat prezidento posto siekusiu Viktaru Babaryka, opozicionieriumi Maksimu Znaku.
„Pokalbio metu palinkėjau jiems stiprybės, ištvermės ir drąsos, pažadėjau palaikyti ryšį ir toliau remti jų kovą už laisvę. Tai žmonės, kurie už laisvės idėją sumokėjo asmenine laisve, bet nepalūžo“, – sakė Vyriausybės vadovė.
Už „esminį indėlį“ siekiant kalinių išlaisvinimo I. Ruginienė dėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), jo administracijai ir specialiajam pasiuntiniui Baltarusijai Johnui Coale'ui (Džonui Koului).
„Laisvė vėl atsivėrė tiems, kurie jos buvo neteisingai netekę – šiandien jie gali kvėpuoti laisvai ir toliau skleisti laisvės žinią Baltarusijos žmonėms. Tai vilties ženklas visiems, kurie tiki, kad teisingumas galiausiai nugali“, – pažymėjo I. Ruginienė.
Ji socialiniame tinkle „X“ pridūrė, kad šiuo metu Baltarusijoje neteisėtai kalinama per 1,1 tūkst. žmonių.
BNS rašė, kad Baltarusija pagal tarpininkaujant JAV pasiektą beprecendentį susitarimą šeštadienį paleido 123 politinius kalinius. Devyni iš jų buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą.
Be jau minėtų baltarusių opozicijos veikėjų buvo išlaisvintas ir Nobelio taikos premijos laureatas, žmogaus teisių aktyvistas Alesis Beliackis.
Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, tarp paleistų kalinių yra du nuo 2024-ųjų neteisėtai kalinti Lietuvos piliečiai. Jiems laisvė buvo atimta remiantis „išgalvotais kaltinimais“ dėl Baltarusijos prezidento įžeidimo, socialinių neramumų kurstymo ir ekstremizmo.
Savaitgalį taip pat paskelbta, kad mainais už šį politinių kalinių išlaisvinimą JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui.
Užsienio reikalų viceministrė Audra Plepytė pirmadienį pažymėjo, jog JAV sankcijos trąšoms dar nepanaikintos, o ES sankcijų, kurias Lietuvos siūlymu Bendrija planuoja plėsti, tai neliečia.
Po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios kalėjimų birželį ir rugsėjį jau paleista per 60 kalinių, tarp jų buvo šeši Lietuvos piliečiai.
Baltarusija, kurią nuo 1994-ųjų valdo Aliaksandras Lukašenka, yra uždraudusi visus opozicijos judėjimus ir yra vienintelė Europos šalis, kurioje tebegalioja mirties bausmė.
