Ukmergės rajone švenčiamos Smetoninės

Rugpjūčio pradžioje čia švenčiamas prezidento gimtadienis, kadangi jis gimė 1874 metų rugpjūčio 10 dieną Užulėnyje, Ukmergės rajone.
A. Smetonos atminimas bus pagerbtas prie paminklo prezidentui, vėliau šventė persikels į Užugirio dvarą.
Ten bus aukojamos mišios, skaitoma paskaita apie tarpukario Ukmergę, rodomas spektaklis vaikams, vyks koncertas, senovinio alaus ir misos degustacija.
Dvare taip pat bus atidaryta švietimo paroda „Jie kūrė Lietuvą“, klubas „Miško broliai“ pristatys prezidento A. Smetonos kariuomenės palydą, veiks „Sidabro amžiaus“ fotostudija, veiks amatininkų mugė.
Smetoninės – teatralizuota pirmojo Lietuvos prezidento A. Smetonos gimtadienio šventė.
Šventė išsiskiria tarpukariu alsuojančia atmosfera, jos dalyviai kviečiami atvykti „apsirėdę taip, lyg būtų nužengę iš smetoniškų laikų“.
A. Smetona Lietuvos prezidento pareigas ėjo 1919–1920 ir 1926–1940 metais. Jis žuvo 1944 metais, kilus gaisrui namuose Jungtinėse Valstijose.
Lietuviai pripažįsta A. Smetonos nuopelnus dėl atkurto Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo tarpukariu, valstybės pažangos tuo metu, tačiau prieštaringų vertinimų sulaukia jo atėjimas į valdžią perversmo būdu ir pasitraukimas iš Lietuvos sovietų okupacijos akivaizdoje.
