Palangoje – džiugi Trijų Karalių šventė

Palangiškius ir miesto svečius prie šventinės miesto eglės pasitiks trys karaliai – jie palaimins susirinkusiuosius ir palinkės šviesių, sėkmingų ir džiaugsmingų 2026-ųjų.
18 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus aukojamos šv. mišios. Joms pasibaigus, 18.45 val. šventinė eisena pajudės nuo bažnyčios link kurhauzo, o kartu su ja – ir šventinė nuotaika visame mieste.
19 val. prie Palangos miesto eglės prasidės linksmoji Trijų Karalių šventės dalis – su angelais, muzika, dainomis ir šokiais. Visi bus kviečiami suktis šokio ritmu, ploti ir dainuoti kartu su Palangos kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvais „Bočiai“ ir „Banguolis“.
