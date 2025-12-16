Klaipėdoje prasidėjo Chanukos šventė

Per Chanuką visų žydų namuose uždegamos aštuonių žvakių žvakidės. Žvakių šviesa simbolizuoja viltį, tikėjimą ir stebuklą, įvykusį prieš daugiau nei du tūkstančius metų.
„Laimingos Chanukos! Gruodžio 14 d., kartu su saulės laida, pasaulio žydų bendruomenė pradeda švęsti Chanuką – šviesų šventę. Chanuka trunka aštuonias dienas ir primena apie įvykusį stebuklą, kai alyvų aliejaus lemputėje buvo likę tik vienai nakčiai, bet jo užteko net aštuonioms naktims. Per Chanuką žydų namuose uždegamos aštuonių žvakių žvakidės“, – skelbė Klaipėdos tautinių kultūrų centras.
Klaipėdos žydų bendruomenė palinkėjo, kad šviesa užpildytų ne tik Lietuvininkų aikštę, bet ir kiekvieno širdį.
„Sidnėjaus tamsios jėgos bandė mus įbauginti, bandydamos įrodyti, kad naktis stipresnė už šviesą. Dėkojame Klaipėdos miesto merui Arvydui Vaitkui, Seimo nariui Vytautui Grubliauskui ir Klaipėdos miesto tarybos nariams už jų solidarumo išraišką. Šviesa visada triumfuos prieš tamsą. Klaipėdos mero uždegta žvakė sušildys visus klaipėdiečius, suteiks jiems pasitikėjimo ateitimi ir pripildys mūsų širdis meilės. Hag Hanuka Samea“, – rašė Klaipėdos žydų bendruomenė.
