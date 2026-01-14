Tapinas: Skardžius jau neslepia, kad mėgins susidoroti tiek su manimi, tiek su „Laisvės TV“

„Yra keli būdai, kaip Vengrijoje ar Sakartvele perėmus visuomeninį transliuotoją susitvarkoma su nepriklausoma žiniasklaida, kuri nenori „būti prie kojos“. Vienas – nukirsti finansavimo šaltinius ir pasodinti ant bado dietos, čia padeda ir „užsienio agentų“ įstatymas. Kitas – duoti nurodymą institucijoms „rasti ir bausti“, – trečiadienį socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė A. Tapinas.
„Lietuvoje tai padaryti sunkiau, bet bandymų netrūksta. Seimo Audito komiteto pirmininkas A. Skardžius jau visiškai neslepia, kad įvairiausiais būdais mėgins susidoroti tiek su manimi asmeniškai – įstatymų pataisos dėl LRT vedėjų, kuriems priklauso kitos žiniasklaidos priemonės – tiek su „Laisvės TV“, – pridūrė jis.
Anot visuomenininko, viskas prasidėjo nuo „OpTV“ vadovės Rūtos Janutienės skundo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Seimo Audito komitetui dėl „Laisvės TV“ 2022 metais suteiktos paramos.
„Vienu atveju nesutampa sumos, kurias deklaravo „Laisvės TV“ ir paramos gavėjai – Ukrainą ginantiems ugniagesiams per Lietuvos ugniagesių profesinę sąjungą buvo nupirkta įranga, o kitam fondui suteikta parama įsigyti Ukrainai reikalingą ginekomobilį. Ten pasitikrinome, kad iš mūsų pusės viskas tvarkoje, o gavėjams reikėtų atidžiau tvarkytis savo ataskaitas ir nepamesti nulių ar gautos paramos“, – rašė jis.
„Antru atveju Janutienė prokurorams, STT (Specialiųjų tyrimų tarnybai – ELTA) ir VMI skundžia paramą, kurią „Laisvės TV“ suteikė Vytauto V. Landsbergio filmui „Senis prie jūros“, skirtam profesoriaus Vytauto Landsbergio 90-metų jubiliejui, kurį po to mes patys ir parodėm. Ten viskas paprasta – gavom prašymą iš režisieriaus padėti, suradom rėmėją, jis pervedė pinigus, kurie nukeliavo filmą kūrusiai įstaigai“, – tęsė jis.
Anot A. Tapino, „Laisvės TV“ yra viena labiausiai stebimų ir tikrinamų viešųjų įstaigų. Jo teigimu, praėjusiais metais VMI įvykdė pilną mokestinį tyrimą už 2022 ir 2023 metus, kurių metu „Laisvės TV“ turėjo paaiškinti ir tokius pirkinius kaip loterijos bilietai, kurie esą buvo reikalingi filmuojant vieną iš laidų. Anot visuomenininko, pažeidimų nebuvo nustatyta.
Pasak A. Tapino, VMI pateikė atsakymą R. Janutienei ir visoms institucijoms, kad informacija buvo įvertina ir priimti atitinkami sprendimai.
„Bet tada įsikiša Skardžius ir Seimo Audito komitetas, kuris rašo raštą VMI ir reikalauja atsakyti, kokių kontrolės veiksmų buvo imtasi, ar buvo nustatyta pažeidimų, kaip yra tikrinami tokie duomenys ir koks yra bendras nustatytų neatitikimų mastas“, – tikino jis.
„Tai yra akivaizdus tiesioginis Seimo Audito komiteto pirmininko spaudimas institucijoms dėl vienos konkrečios įmonės, kuri yra labai didelė rakštis Artūrui Skardžiui. Pabrėžiu – privačios įmonės. Nes VMI patikrino, nieko nerado – blogai tikrinot reiškia. Tik bėda, kad Lietuvos teisėsaugos ir priežiūros institucijos nėra kišeninės, jos dirba savo darbą ir pagal Skardžiaus dūdelę nešoka“, – apibendrino A. Tapinas.
ELTA primena, kad visuomenininkas A. Tapinas anksčiau yra kreipęsis į teismą su ieškiniu ir prašė paneigti kanale „OpTV“ paskleistą galimai tikrovės neatitinkančią informaciją. Ieškovu šioje civilinėje byloje be A. Tapino taip pat buvo viešoji įstaiga „Laisvės TV“.
Atsakovai šioje byloje – žurnalistė R. Janutienė, pirmasis krašto apsaugos ministras ir signataras Audrius Butkevičius, buvę parlamentarai Kęstutis Skrebys, Valdas Vasiliauskas, viešoji įstaiga „Nataiva“.
