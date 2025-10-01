Spalio 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Spalio 1-oji, trečiadienis, 40 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.18 val., leidžiasi 18.59 val. Dienos ilgumas 11.41 val.
Mėnulis (priešpilnis) teka 17.27 val., leidžiasi - .
Vardadieniai:
Benigna, Emanuelis, Mantas, Mintė, Remigijus, Teresė
Datos:
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
Pasaulinė vegetarų diena
Pasaulinė muzikos diena
Tarptautinė kavos diena
Lietuvos kelių policijos diena
Besimokančių senjorų diena
Spalio 1-oji Lietuvos istorijoje:
1602 — Karaliaučiuje mirė vienas lietuvių raštijos pradininkų, vertėjas, istorikas Jonas Bretkūnas. Gimė 1536 m.
1659 — LDK kariuomenė vadovaujama Boguslavo Radvilos užėmė Liepoją.
1885 — gimė Mykolas Jeronimas Krupavičius, kunigas, Lietuvos valstybės veikėjas, Pasaulio lietuvių krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas. Mirė 1970 metais Čikagoje.
1915 — Panevėžyje įkurta pirmoji lietuviška gimnazija.
1928 — Joniškyje žydų šeimoje gimė lietuvių kilmės Holivudo aktorius Laurence Harvey (Lorencas Harvis). Mirė 1973 m.
1934 — Lietuvoje pradėjo veikti pirmoji valstybinė sporto institucija — Kūno kultūros rūmai.
1936 — Kaune įkurtas Vytauto Didžiojo kultūros muziejus.
1941 — gimė poetas Steponas Algirdas Verba.
1992 — talonai tapo laikinuoju pagrindiniu piniginiu vienetu, o rublių apyvarta buvo nutraukta.
2009 — 34 metų Lietuvos galiūnas Žydrūnas Savickas Maltoje vykusio pasaulio galiūnų čempionato finale trimis sekundėmis pagerino planetos „rąstų“ vertimo (Fingal’s Fingers) rungties rekordą.
2009 — Lietuvos dviratininkė Simona Krupeckaitė laimėjo Kolumbijoje vykstančių 19-ųjų tarptautinių treko varžybų „Caracol de Pista“ 200 m sprinto rungtį.
2012 — režisierės Dalios Tamulevičiūtės premija skirta Kauno valstybiniam dramos teatrui su spektakliu „Liūdnas Dievas“.
2021 — išjungti trumpieji tarnybų numeriai 01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033, skubiąją pagalbą išsikviesti tapo galima tik numeriu 112.
Spalio 1-oji pasaulio istorijoje:
1207 — gimė Anglijos karalius (1216—1272) Henrikas III.
1684 — mirė prancūzų klasikinės tragedijos tėvu vadinamas Pierre Corneille (Pjeras Kornelis). Jis išgarsėjo sukūręs tragediją „Sidas“, vaizduojančią to meto Prancūziją. Gimė 1606 m.
1754 — gimė Rusijos caras (1796—1801) Pavelas I.
1795 — Belgija tapo Prancūzijos dalimi.
1865 — Paryžiuje gimė prancūzų kompozitorius, muzikos kritikas, simfonijos „Burtininko mokinys“ autorius Paul Dukas (Polis Diuka). Mirė 1935 m.
1881 — gimė aviacijos inžinierius William Boeing (Viljamas Boingas). Mirė 1956 m.
1904 — Ukrainoje gimė vienas garsiausių pasaulio pianistų Vladimiras Horovicas.
1904 — gimė austrų fizikas Otto Robert Frisch (Otas Robertas Frišas), kurio darbai urano atomo tyrimo srityje prisidėjo prie atominės bombos sukūrimo.
1908 — pirmą kartą prekyboje pasirodė Henry Ford (Henrio Fordo) sukurtas automobilis „Ford T“.
1910 — gimė Bonnie Parker (Boni Parker) iš garsiojo Bonnie ir Clyde (Boni ir Klaido) plėšikų tandemo. Mirė 1923 m.
1924 — gimė 39-asis JAV prezidentas (1977—1981) James Earl Jimmy Carter (Džeimsas Erlas Džimis Karteris).
1928 — Sovietų Sąjungoje priimtas pirmasis penkmečio planas pramonės gamybai ir žemės ūkiui vystyti.
1936 — Ispanijos nacionalistų vyriausybės vadovu paskirtas generolas Francisco Franco (Fransiskas Frankas).
1943 — Antrojo pasaulinio karo metais po mėnesį trukusių mūšių sąjungininkai užėmė Neapolį Italijoje.
1949 — įkurta Kinijos Liaudies Respublika, kurios lyderiu tapo Mao Zedong (Mao Dzedongas).
1964 — Japonijoje tarp Tokijo ir Osakos pradėjo kursuoti pirmasis greitasis traukinys.
1960 — Nigerija tapo nepriklausoma nuo Didžiosios Britanijos, tačiau išliko Britanijos Tautų Sandraugos nare.
1960 — Kipro Respublikos Nepriklausomybės diena.
1969 — britų ir prancūzų gamybos „Concorde“ lėktuvas per bandomąjį skrydį virš Prancūzijos pirmą kartą viršijo garso greitį.
1980 — Varšuvos teismas įteisino pirmas šešias nepriklausomas Lenkijos profsąjungas.
1982 — Helmut Kohl (Helmutas Kolis) tapo šeštuoju Vakarų Vokietijos kancleriu.
1989 — Danija tapo pirmąja pasaulio valstybe, įteisinusia homoseksualistų vedybas.
1989 — VDR valdžia leido beveik 7000 vokiečių pasitraukti į Vakarų Berlyną.
2011 — Danija tapo pirmąja pasaulyje šalimi, kurioje įsigaliojo riebalų akcizas.
2013 — būdamas 66-erių mirė JAV rašytojas Tom Clancy (Tomas Klensis).
2021 — Dubajuje prasidėjo „2020 World Expo“ paroda. Ji buvo suplanuota 2020-aisiais, tačiau buvo atidėta dėl COVID-19 pandemijos.
2022 — Burkina Faso kontrolę perėmė karininkai, nuvertę chuntos lyderį, metų pradžioje taip pat atėjusį į valdžią per pučą.
Spalio 1-oji šou pasaulyje:
1967 — grupė „Pink Floyd“ atskrido į Niujorką pradėti savo pirmąjį turą po JAV.
1970 — Sietle, Vašingtono valstijoje, buvo palaidotas gitaros legenda Jimi Hendrix (Džimis Hendriksas).
1996 — grupė „Nirvana“ išleido savo „gyvo garso“ albumą „From the Muddy Banks of the Wishkah“.
1997 — Indijoje mirė mažiausias žmogus pasaulyje Gul Mohammed (Gulas Mohamedas). Jo ūgis buvo 57 cm, o svoris — 17 kg. Gimė 1957 m.
2010 — būdamas 103 metų amžiaus mirė Kilian Hennessy (Kilianas Henesis), kurio šeimos pavardė yra tapusi tauraus konjako sinonimu.
2004 — mirė vienas garsiausių praėjusio amžiaus fotografų amerikietis Richard Avedon (Ričardas Avedonas). Gimė 1923 m.
2011 — po 28 metus trukusios draugystės susituokė grupės „Kiss“ lyderis Gene Simmons (Džinas Simonsas) ir aktorė Shannon Tweed (Šenon Tvid).
Naujausi komentarai