Gruodžio 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 15-oji, pirmadienis, 51 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.34 val., leidžiasi 15.52 val. Dienos ilgumas 7.18 val.
Mėnulis (delčia) teka 3.58 val., leidžiasi 13.07 val.
Vardadieniai:
Gaudenė, Gaudenis, Justas, Justina, Kristijonas, Paula
Datos:
Tarptautinė arbatos diena
Lietuvos teismų diena
Gruodžio 15-oji Lietuvos istorijoje:
1859 — gimė tarptautinės kalbos – esperanto – pradininkas Liudvikas Lazaris Zamenhofas. Mirė 1917 m.
1881 — gimė literatė bei knygų leidėja Julė Pranaitytė. Mirė 1944 m. JAV.
1926 — gimė Juozas Gudavičius, baletmeisteris, pedagogas, Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ vadovas (1946–1967 m.).
1996 — mirė aktorius, poetas Kęstutis Genys. Gimė 1928 m.
2004 — Vilniuje mirė vienas iš lietuvių archeologijos pradininkų Pranas Kulikauskas. Gimė 1913 m.
2006 — baigtas „Mažeikių naftos“ pardavimo Lenkijos kompanijai „PKN Orlen“ sandoris. Vyriausybė gavo 2,2 mlrd. litų.
2012 — Nacionaline kultūros ir meno premija įvertintas lėlių teatrų scenografas Vitalijus Mazūras.
2020 — valstybės valdoma „Kaipėdos nafta“ pranešė, kad Baltarusija stabdo naftos eksportą per Klaipėdos uostą. Baltarusijos režimas ne vieną mėnesį grasino atsisakyti eksporto per Klaipėdą dėl Lietuvos paramos baltarusių opozicijai.
Gruodžio 15-oji pasaulio istorijoje:
1711 — Kopenhagoje kilo maro epidemija.
1806 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) įžengė į Varšuvą.
1832 — gimė prancūzų inžinierius Alexandre-Gustave Eiffel (Aleksandras-Gustavas Eifelis). Mirė 1923 m.
1891 — kanadietis James Naismith (Džeimsas Naismitas)išrado krepšinį.
1916 — I pasaulinio karo metais prancūzai sumušė vokiečius Verdeno mūšyje.
1939 — Atlantoje įvyko filmo „Vėjo nublokšti“, sukurto pagal to paties pavadinimo Margaret Mirchell (Margaret Mitčel) romaną, premjera.
1964 — Kanados parlamentas patvirtino dabartinės valstybinės vėliavos simboliką – raudoną klevo lapą baltame fone.
1991 — užplaukęs ant rifų, netoli Egipto Safagos uosto nuskendo keleivinis keltas: žuvo 474 žmonės.
1994 — Švedijos vyriausybė atsisakė iškelti nuskendusio kelto „Estonia“ žuvusiųjų keleivių kūnus.
1995 — JT Saugumo Taryba įpareigojo NATO vadovauti taikdarių misijai Bosnijoje.
1997 — Prancūzų taikdariai Bosnijoje apkaltinti visišku neveiklumu, karo tribunolui siekiant viešo karo nusikaltėlių teismo.
2010 — Kubos disidentas Guillermo Farinas (Giljermas Farinjasas) negalėjo Strasbūre atsiimti 2010 metų Andrėjaus Sacharovo premijos, nes Kubos valdžia uždraudė jam išvykti iš šalies.
2011 — po ilgos kovos su vėžiu, būdamas 62 metų, mirė britų rašytojas eseistas ir polemistas Christopher Hitchens (Kristoferis Hičensas), parašęs didelio populiarumo sulaukusią provokuojančią knygą „Dievas nėra didis“ (God is Not Great).
2013 — Nelsonas Mandela palaidotas kape netoli jo šeimos sodybos Kunu kaime Pietų Afrikos Respublikos Rytų Kapo provincijoje.
2022 — Europos Parlamentas pritarė rezoliucijai, kuria Josifo Stalino Ukrainoje 4-ajame dešimtmetyje sukeltas badas pripažįstamas genocidu.
Gruodžio 15-oji šou pasaulyje:
1956 — gimė britų pankroko grupės „Clash“ narys Paul Simonon (Polas Saimononas).
1966 — mirė animacinių filmų pradininkas amerikietis Walter Elias Disney (Voltas Disnėjus). Gimė 1901 m.
1969 — Londone įvyko paskutinis Anglijoje John Lennon (Džono Lenono) koncertas.
1967 — britų grupė „Beatles“ išleido albumą „Christmas Time is Here Again“.
1990 — roko muzikos atlikėjas Rod Stewart (Rodas Stiuartas) vedė super modelį Rachel Hunter (Reičel Hanter).
1992 — grupė „Nirvana“ išleido albumą „Incesticide“ su retų dainų kolekcija.
1997 — grupės „INXS“ nariai išleido įrašą su interviu, kuriame jie kalbėjo apie grupės vokalisto Michael Hutchence (Maiklo Hačenco) gyvenimą ir mirtį.
1997 — sulaukusi 98 metų amžiaus mirė Walter Disney (Volto Disnėjaus) našlė Lillian Disney (Lilijana Disnėj).
2008 — popmuzikos žvaigždė Madonna po beveik aštuonerių metų santuokos išsiskyrė su kino režisieriumi Guy Ritchie (Gajumi Ričiu).
2010 — JAV žurnalas „Time“ 2010 metų svarbiausiu žmogumi paskelbė socialinio tinklo „Facebook“ įkūrėją Mark Zuckerberg (Marką Cukerbergą).
2010 — būdamas 88 metų Los Andžele mirė JAV kino režisierius, scenaristas ir prodiuseris Blake Edwards (Bleikas Edvardsas), sukūręs daugiau nei 40 filmų, tarp jų klasika tapusį „Pusryčiai pas Tifanį“ (Breakfast at Tiffany's) bei komedijas „Rožinė pantera“ (Pink Panther).
2013 — būdama 96 metų mirė „Oskaru“ apdovanota aktorė Joan Fontaine (Džoan Fonten), kuri išgarsėjo Holivudo aukso amžiuje, kaip kelių klasika tapusių Alfred Hitchcock (Alfredo Hičkoko) filmų žvaigždė.
