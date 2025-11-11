Skiriasi opozicijos nuomonės dėl partnerystės įteisinimo: dalis palaikytų Artimojo ryšio įstatymą

Tik Liberalų sąjūdžio atstovai nurodo, kad sieks telkti visos frakcijos balsus partnerystę reglamentuojančių įstatymo pataisų priėmimu.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininkas Laurynas Šedvydis su socialdemokratų frakcijos kolegomis ir keliais liberalų bei konservatorių atstovais įregistravo partnerystę reglamentuojančias įstatymų pataisas.
Projekte numatoma, kad lyčiai neutrali partnerystė galėtų būti įteisinama per Civilinį kodeksą (CK). Siūloma įtvirtinti registruotos partnerystės institutą, taip pat reglamentuoti ne tik materialinius ir teisinius partnerių santykius, bet ir nustatyti jų moralinius įsipareigojimus.
Projektą pasirašęs liberalas Simonas Kairys sako, kad greičiausiai visa jo atstovaujama frakcija palaikys į Seimą atkeliavusį projektą. Pasak politiko, jei kolegų nuomonės išsiskirtų – su jais būtų kalbamasi.
„Mes išsamios diskusijos frakcijoje neturėjome, bet frakcija yra iš esmės pasikeitusi, kalbant apie praėjusias kadencijas (...). Mes aišku apsitarsime, bet tikrai Liberalų sąjūdžio balsavimas bus labai aiškus – palaikyti. Aš manau, kad tie balsai bus“, – Eltai komentavo Liberalų frakcijos seniūno pavaduotojas.
„Tai yra vienas iš tų klausimų, kur mes visada kalbėjome, kad pagalba iš mūsų bus, jeigu toks įstatymas bus teikiamas. Labai norėtųsi, kad, kalbant apie partnerystę, mes ne tiesiog atsižymėtumėme kažkur žiniasklaidoje, bet imtumėmės ir priimtumėme“, – dėstė jis.
S. Kairio manymu, partnerystės įstatymas turėjo būti priimtas jau seniai, tačiau, kaip teigia politikas, dalis partijų sąmoningai aštrino ir vilkino šį klausimą.
„Manau, kad yra čia toks paprastas klausimas. Tiesiog kai kurioms partijoms yra patogu, aišku, suprantant jų ideologines nuostatas, aštrinti šitą klausimą, jį kritikuoti, juo gąsdinti. Tai jau tapo privalomu elementu. Mano galva, tai yra vienas tų įstatymų, kurį turime priimti ir važiuoti į priekį“, – teigė liberalas.
L. Kasčiūnas: požiūriai frakcijoje yra įvairūs
Savo ruožtu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kartojo, kad frakcijos nuomonė partnerystės klausimu išlieka nevieninga. Todėl, pasak politiko, kolegos balsuos laisvai.
„Esame jau seniai apsisprendę taikyti laisvą balsavimą šiuo klausimu. Pas mus požiūriai frakcijoje yra įvairūs, mūsų Seimo nariai turi laisvą mandatą šiuo klausimu ir mes jau kelis metus deklaruojame, kad kiekvienas pagal savo įsitikinimus ir balsuos šiuo klausimu. Bus įvairių balsavimų – bus ir tų, kurie pritars ir, matyt, tokių bus daugiau. Bet bus ir tokių, kurie nepritars ir balsuos kitaip“, – Eltai komentavo konservatorių lyderis.
Vis dėlto, L. Kasčiūno asmenine nuomone, siūlomomis įstatymo pataisomis partnerystė pernelyg sulyginama su santuoka, todėl už projektą parlamentaras teigė nebalsuosiąs.
„Mano asmenine nuomone, neturi būti prilyginimas santuokai, todėl aš visą laiką pasisakiau ir pasisakysiu, kad Artimojo ryšio įstatymas yra tai, kuriuo keliu mes turėtume eiti. Artimojo ryšio įstatymą aš palaikyčiau“, – teigė politikas.
„Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimą galima įvairiai realizuoti – ir variantų gali būti daug, ir formų gali būti daug. Net neabejoju, kad šito įstatymo ateitis priklauso nuo didžiosios socialdemokratų frakcijos apsisprendimo“, – dėstė jis.
A. Širinskienė: galbūt vienas kitas balsas frakcijoje bus
Tuo metu opozicinės demokratų frakcijos narė Agnė Širinskienė teigia – vargu, ar prieš savaitę registruotos įstatymo pataisos dėl partnerystės sulauks „Vardan Lietuvos“ narių palaikymo.
„Galbūt vienas kitas balsas bus, bet kad ten būtų daug fanų – iš to, kaip atrodo projektas, aš nedrįsčiau spėti“, – Eltai sakė demokratė.
Pasak jos, teikiamose įstatymo pataisose partnerystė pernelyg sulyginama su santuokos institutu.
„Teisingumo ministerija teisingai pažymi, kad, vis dėlto, per daug yra sutapimų su santuoka. KT nutarimas tikrai neįpareigoja įstatymo leidėjo sulyginti partnerystės su santuoka. Kai skaitome įstatymo projekto tekstą, ne vienoje vietoje mes randame, kad partnerystei bus taikomos tos pačios nuostatos, kaip santuokai “, – teigė A. Širinskienė.
„Manau, kad siekiama gudrauti ir sudaryti galimybę homoseksualioms poroms turėti santuokinius ryšius de facto, po kitu pavadinimu. Nors visi suprantame, kad pagal Konstituciją santuoka gali sudaryti tik vyras ir moteris“, – dėstė ji.
Demokratė antrina konservatoriui, sakydama, kad Artimojo ryšio įstatymas jai būtų labiau priimtinas.
„Aš manau, kad būtų galima svarstyti Artimojo ryšio projektą ir su juo startuoti. Tą projektą jau buvo galima priimti vieną ar dvi kadencijas atgal ir užrišti visą tą diskusiją. Dabar yra apsižiojama labai daug ir, kaip matome, dabar jau norima santuokinio pripažinimo“, – svarstė demokratė.
ELTA primena, Teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei nesiimant iniciatyvos dėl partnerystės įteisinimo, Seimo ŽTK pirmininkas L. Šedvydis buvo pažadėjęs registruoti tai numatančius įstatymų projektus.
Balandžio mėnesį KT konstatavo – tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė CK straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
