Įtakingiausias Lietuvos katinas

„Lietuvos įstatymų leidėjai balsavo už tai, kad katė galėtų pasisakyti (o gal ir miaukti) sprendžiant, ar nacionalinio transliuotojo vadovas gali būti atleistas. Neįprasta situacija susidarė šalies Seimui skubiai svarstant visuomeninio transliuotojo LRT taisyklių peržiūrą – žingsnį, kuriuo siekiama palengvinti generalinio direktoriaus atleidimą“, – praėjusią savaitę rašė pasaulyje gerai žinomas politines naujienas nušviečiantis leidinys „Politico“.
Primename, kad Seime skubos tvarka svarstytos žurnalistų bendruomenės kritikos sulaukusios LRT įstatymo pataisos.
Siekdama vilkinti, jų vertinimu, ydingus sprendimus, opozicija registravo daugybę pasiūlymų įstatymo pataisoms. Daugelis jų – komiški ir ironiški. Svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, kad LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės A. Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
„Miela kolege Agne, sveikinu, jūsų katinas – tikrai žvaigždė ir dar kartą įrodo, kad kačiukai, šuniukai yra didžiausia aktualija šiame Seime“, – juoką vos sulaikydama kalbėjo D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
Pati A. Širinskienė žiniasklaidai taip pat neslėpė nuostabos, kad jos katiną užgriuvo tokia dėmesio lavina. Seimo narė pasakojo, kad juodas it anglis kačiukas į jos namus priklydo prieš maždaug septynerius metus. Vis dėlto šis katinas nėra A. Širinskienės – jis klajoja laisvai po kelias kaimynystėje esančias sodybas, tačiau dažniausiai svečiuojasi politikės valdose.
Socialiniuose tinkluose A. Širinskienė dalijasi akimirkomis, kai katinas žvejoja šalia kūdros, tupi jų sode, terasoje. Politikė taip pat buvo įkėlusi nuotraukų, kai ji Nuodėgulį veža pas veterinarijos gydytojus.
„Jis dažniausiai kalėdoja pas mus. Čia turi savo foteliuką su kailiuku, netrukus turėtume gauti šildomą paklotėlį, nes į namus jis vengia užeiti. Pas kaimynus irgi turi foteliuką. Susiklostė taip, kad mes, matyt, daugiausia maitiname, tad jis pas mus dažniausiai ir lankosi, dėvi mūsų pirktą antkakliuką“, – portalui „Delfi“ pasakojo Seimo demokratė A. Širinskienė.
Ji portalui sakė, kad katino charakteris puikiai tinka svarbiai misijai, kuri dabar teko Nuodėguliui: katinas yra laisvas, nepriklausomas.
Naujausi komentarai