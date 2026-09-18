Iš sinoptikų – naujausia žinia: laukia rudeniškų orų savaitgalis

Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 17 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 36 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 29 cm, Minijoje ties Priekule – iki 23 cm per parą.
Numatomas nedidelis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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