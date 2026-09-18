 Iš sinoptikų – naujausia žinia: laukia rudeniškų orų savaitgalis

Iš sinoptikų – naujausia žinia: laukia rudeniškų orų savaitgalis

2026-09-18 07:08
BNS inf.

Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsnių šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Iš sinoptikų – naujausia žinia: laukia rudeniškų orų savaitgalis</span>
Iš sinoptikų – naujausia žinia: laukia rudeniškų orų savaitgalis / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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iki kultūros

Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 17 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 36 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 29 cm, Minijoje ties Priekule – iki 23 cm per parą.

Numatomas nedidelis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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