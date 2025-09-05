Sinoptikė prognozuoja karštą savaitgalį: Lietuvą nuplaus ir smarkios liūtys

Šeštadienį bus karšta, laukiama liūčių
Pasak sinoptikės, šeštadienį prognozuojami karšti orai, kuriuos vietomis lydės trumpalaikės stiprios liūtys.
Nakties metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Paryčiais kai kur formuosis rūkas. Vis tik naktis bus šilta. Žemiausia temperatūra sieks 13–18 laipsnių šilumos.
Dieną oras įšils iki 24–29, prie jūros 21–23 laipsnių šilumos. Vis tik vasarišką šilumą nuplaus lietus.
„Daugelyje rajonų nušniokš trumpalaikės liūtys su perkūnija. Kai kur jos bus smarkios. Vėjas šiek tiek sustiprės, pūs 5–10 m/s stiprumu, bus pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių. Per perkūniją galimi lokalūs vėjo sustiprėjimai iki 15 m/s“, – sako S. Dalinkevičiūtė.
Sekmadienį orai išliks panašūs. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Ir vėl formuosis rūkas, žemiausia temperatūra sieks 13–18 laipsnių šilumos.
Dieną ir vėl bus karšta, tačiau atgaivins lietus.
„Sekmadienio dieną trumpas lietus vėl lankysis didesnėje šalies dalyje. Vietomis jį palydės perkūnija. Vėjas bus pietinių krypčių, nestiprus. Oras šią dieną šils iki 22–27 laipsnių“, – prognozuoja sinoptikė.
Naujos savaitės pradžioje šilti orai nesitrauks
Naujos savaitės pradžia ryškių oro permainų į šalį neįneš. Pasak sinoptikės, nepaisant prognozuojamų kritulių, ir toliau laikysis maloni šiluma.
Pirmadienio naktį daug kur trumpai palis, kai kur grūmos perkūnija. Temperatūra pažemės iki 12–17 laipsnių šilumos.
Tuo metu dieną aukščiausia temperatūra sieks 21–26 laipsnius šilumos, vietomis iš tankesnių debesų palis.
Antradienį orai taip pat mažai keisis. Pasak sinoptikės, lietaus tikimybė bus nedidelė, o temperatūra bus artima savaitgalio ir savaitės pradžios temperatūrai.
