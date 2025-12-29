 Sinoptikai apibendrino 2025-ųjų orus ir pateikė naujausią prognozę savaitei

2025-12-29

Ateinančios dienos bus žiemiškos – sulauksime tiek šalčio, tiek sniego –, tačiau sinoptikai apibendrina – 2025-ieji Lietuvoje bus penkti arba šešti šilčiausi per visą instrumentinių stebėjimų istoriją.

„Iki 2025 metų pabaigos liko visai nedaug laiko. Ir nors pasibaigus šiems metams dar reikės atidžiau peržiūrėti visus skaičius, tačiau jau galima sakyti, jog 2025-ieji Lietuvoje bus penkti arba šešti šilčiausi per visą instrumentinių stebėjimų istoriją.  Vidutinė daugiametė (1991–2020 m.) oro temperatūra Lietuvoje yra 7,4 laipsnio, o 2025 metais ji siekė 8,4 laipsnio (nuokrypis nuo normos +1 laipsnis)“, – feisbuke rašė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Septyni šių metų mėnesiai buvo šiltesni, trys – vėsesni, o du – artimi 1991–2020 m. vidurkiui. Sausis ir kovas buvo neįprastai šilti. Jau trečius metus iš eilės nustebino ir vasariškas rugsėjis. Tuo tarpu, gegužė – penkta pagal šaltumą nuo 1961 metų, o rugpjūtis – antras šalčiausias XXI amžiuje. Būtent todėl šie metai tapo vėsiausiais nuo 2022-ųjų. 

Primenama, jog 2024-ieji buvo patys šilčiausi stebėjimų istorijoje, vidutinė oro temperatūra mūsų šalyje siekė net 9,5 laipsnio (2,1 laipsnio šilčiau nei vidutiniškai būdavo 1991–2020 m. laikotarpiu).

Meteo.lt informacija

Grafike – 1961–2025 m. laikotarpio vidutinės metinės oro temperatūros reikšmės Lietuvoje. Juodas taškas  rodo prognozuojamą 2025-ųjų reikšmę, o raudonas taškas  rodo rekordiškai šiltus 2024 metus. Oranžine spalva pažymėti taškai rodo kitus išskirtinai šiltus metus.

Preliminarią apžvalgą apie 2025 metus galima skaityti čia.

Ateinančios dienos bus žiemiškos: anot sinoptikų, sulauksime tiek šalčio, tiek sniego. Antradienį daug kur sniegas, vietomis Vakarų Lietuvoje smarkus.  Kai kur pūga, plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–17 m/s, vakariniame pakraštyje 18–22 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje iki 2 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas.  Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s.  Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šalčio.

Naujųjų metų, ketvirtadienio, naktį be žymesnio sniego.  Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 8–13, kai kur iki 15, pajūryje 5–7 laipsniai šalčio. Dieną daug kur pasnigs, pustys, kai kur trumpa pūga.  Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s.  Temperatūra 3–8, pajūryje 0–2 laipsniai šalčio.

Penktadienį daugelyje rajonų krituliai, vyraus sniegas.  Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s.  Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 0–2 laipsniai šalčio, dieną 0–4 laipsniai šilumos.

Šeštadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–19 m/s.  Temperatūra naktį ir dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis truputį atšals“, – prognozuoja sinoptikai.

