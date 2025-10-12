 Sinoptikai: gali iškristi pirmosios šlapios snaigės

Sinoptikai: gali iškristi pirmosios šlapios snaigės

2025-10-12 16:25 kauno.diena.lt inf.

Meteorologas Gytis Valaika teigia, kad pirmadienį ir antradienį daug kur palis, tačiau vietomis kartu su lietaus lašais gali kristi pirmosios šlapios snaigės.

Sinoptikai: gali iškristi pirmosios šlapios snaigės
Sinoptikai: gali iškristi pirmosios šlapios snaigės / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Kaip skelbiama mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“, ECMWF orų modelis didžiausią to tikimybę skaičiuoja šiaurės rytinėje šalies dalyje.

Sniegas nuo pirmadienio 2 val. iki antradienio 2 val. nakties
Sniegas nuo pirmadienio 2 val. iki antradienio 2 val. nakties / Žemėlapis iš „Meteologix“ orų svetainės

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai teigia, kad šeštadienis buvo nepastoviai debesuotas.  Daug kur negausiai palijo.  Aukščiausia oro temperatūra 13–18, vietomis rytiniuose rajonuose nesušilo daugiau 11–12 laipsnių šilumos. Naktį vietomis tvyrojo rūkas, truputį palijo, dulksnojo. 

 Žemiausia oro temperatūra 3–8, pajūryje ir pamaryje 12–13 laipsnių šilumos. Šalčiausia buvo Utenoje, 1,1 laipsnio šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis buvo susiformavę šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio.

Prognozuojama, kad pirmadienio naktį vietomis trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 2–7, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio. Dieną daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Antradienį daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–9 laipsniai šilumos, dieną 7–12 laipsnių.

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9 laipsnių šilumos, dieną 8–13 laipsnių.

Spalio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 24 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.

Šiame straipsnyje:
orai Lietuvoje
snaigės
šlapios snaigės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų