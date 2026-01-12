Minint Sausio 13-osios įvykius – renginiai visoje Lietuvoje

Pastaroji parlamente vyks priešpiet, į susirinkusiuosius kreipsis pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis, sveikinimo žodį tars kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Ceremoniją papildys autentiški 1991-ųjų sausio 11 dienos gynėjų priesaikos vaizdai iš dokumentinio filmo „Laužai prie Parlamento“, taip pat vyks jaunųjų šaulių pasižadėjimas.
Tuomet renginiai persikels į Seimo Kovo 11-osios Akto salę, kur vyks laisvės gynėjų susitikimas, čia susirinkusiuosius sveikins Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Taip pat pranešimus skaitys R. Vaikšnoras, Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis (Kristofas Huberis), NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovas pulkininkas leitenantas Giovanni Serra (Džovanis Sera).
Be jų renginyje kalbės Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnė Olha Mosondz ir Lietuvos parlamento gynėjas, buvęs Ukrainos savanorių bataliono „Aidar“ kuopos vadas Jevhenas Dykyjus.
Pavakarę prie Vilniaus televizijos bokšto liepsnos atminimo laužas, vėliau jie sužibs ir prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato bei Nepriklausomybės aikštėje.
Tuo metu visame Gedimino prospekte degant laisvės laužams prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro bus giedamos sutartinės.
„Sausio sutartinės“ vyks prie pagrindinio įėjimo į teatrą, po fasadą puošiančiomis mūzomis, jas giedoti padės ansamblis „Trys keturiose“.
„Savyje daug balsų sujungiančios sutartinės simbolizuoja mūsų visuomenę, polifoniją ir bandymą sutarti turint skirtingus balsus. Būnant drauge, kartojant tas pačias eilutes, pasineriama į meditaciją, nusiraminimą, pasiekiama bendrystė per dainą“, – sako renginio organizatoriai.
Savo ruožtu vakare Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje skambės oratorija „13“, šį didelės apimties kūrinį pristato valstybinis ansamblis „Lietuva“.
Kaune prie miesto savivaldybės suliepsnos 14 atminimo aukurų, renginį pradės iškilminga Lietuvos šaulių sąjungos eisena Laisvės alėja bei atminimo aukurų uždegimo ceremonija, skirta Sausio 13-osios aukoms.
Taip pat skambės muzika, vyks poezijos skaitymai, ugnies misterija, bus rodomas dokumentinis filmas apie sausio įvykius. Programoje pasirodys Kauno kultūros centro choras „Kamertonas“, dainas atliks Ovidijus Vyšniauskas.
Dieną baigs nemokamas koncertas „Liūdno vėjo alėjoje“ Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.
Klaipėdos Žvejų rūmuose vakare bus pristatytas tautodailininkės Julijos Jauniuvienės kurtas šviečiantis sodas, pintas iš Lietuvoje užaugusių medžiagų ir papildytas šviesos elementais. Jis simbolizuoja tautos dvasios tvarumą, gyvybingumą ir viltį.
Po pristatymo instaliacija bus perkelta į keltą, išplaukiantį iš Klaipėdos, ir kelis mėnesius keliaus Baltijos jūra – „nešdama žinią apie Lietuvos laisvės šviesą į kitus Europos krantus“.
1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS.
Sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių. Buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.
1991 metų sausio 13-ąją žuvo ar nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Prie televizijos bokšto sužeistas Stasys Mačiulskas nuo sužeidimų ligoninėje mirė 1991-ųjų balandį.
Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.
