Lietuvos gynėjams – aibė renginių Klaipėdoje

Šiandien Liepų g. nuo 12 val. prasidės jaunimo dailės akcija „Barikados“. Pėsčiųjų zonoje (tarp Herkaus Manto ir J. Karoso gatvių) išdėstytų „drakono dantų“ Eduardo Balsio menų gimnazijos ir dailės studijos „Guboja“ mokiniai kurs lauko parodą Sausio 13-osios įvykių tematika.
Sausio 12 d., pirmadienį, 12 val. Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovėje (Vytauto g. 5), pirmajame aukšte esančioje salėje, bus atidaroma Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus parengta paroda „Apgynę Laisvę – 1991 m. sausis Algimanto Maskoliūno fotografijose“. Atėjusieji bus vaišinami karšta arbata.
Taip pat pirmadienį 14 val. Pilies muziejaus Konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks popietė „1991 metų sausio įvykiai Klaipėdoje“.
O tądien 15 val. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks koncertas ir popietė Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Aidės salvės
Pirmadienį 16 val. prie Sąjūdžio būstinės (Liepų g. 3) prasidės tradicinis Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos rengiamas 1991-ųjų sausio mėnesio įvykių minėjimas.
Tądien 17 val. prie Klaipėdos savivaldybės (Liepų g. 11) dainomis pasitiks Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblių „Alka“ ir „Kuršių ainiai“ dainininkai.
Sveikinimo žodžius tars Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos trečiosios rinktinės kariai salvėmis saliutuos už žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus.
Po to vyks muzikinė programa. Dainuos Algirdas Kaušpėdas, Viktoras Diawara. Vakaro vedėjai – aktoriai Justina Vanžodytė ir Donatas Stakėnas.
19 val. Žvejų rūmuose prasidės meninis-muzikinis renginys „Laisvės šviesa iš Klaipėdos“.
20 val. nuo Girulių radijo ir televizijos bokšto, o 20.20 val. nuo Klaipėdos vasaros estrados startuos 25-asis bėgimas Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Kurs linoraižinius
Sausio 13-ąją 8 val. organizacijos, institucijos ir visi Lietuvos žmonės kviečiami languose dešimčiai minučių uždegti atminimo žvakutes.
13 val. I. Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8) kvies į istorinės atminties popietę „Istorijos interpretacijos. Sausio 13-oji klaipėdiečių prisiminimuose ir jaunimo muzikinė-literatūrinė kompozicija“.
Taip pat antradienį 16 val. Bendruomenės namuose (Debreceno g. 48) vyks prisiminimų vakaras ir koncertas „Mes prisimename tą Sausį…“.
Tą pačią dieną 17 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) vyks edukacija „Įrėžti į atmintį“. Jos metu bus kuriamas linoraižinio antspaudas, skirtas Sausio 13-ajai atminti.
17.30 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos ekspozicijų erdvėje (Herkaus Manto g. 25) vyks Lietuvos išeivijos fotografo Audroniaus Ulozevičiaus fotografijų parodos „Nepalaužti: laisvės kronikos“ atidarymas.
19 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks Laisvės gynėjų ir karinių istorinių dainų vakaras „Oi neverk, motušėle“.
