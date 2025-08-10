Šiemet vaiką išleisite į mokyklą? Ši žinia jums nepatiks

Močiutė Jolanta dairėsi tarp knygų lentynų, į vežimą krovė ne po vieną, o kelias prekes.
„Tai sąsiuvinių, tai knygučių vaikams, nes vienos anūkės didesnės, kitos mažesnės. Kas į darželį, kas į mokyklą eina, visko reikia šiais laikais“, – kalbėjo pirkėja Jolanta.
Iki naujų mokslo metų lieka dar kelios savaitės, bet dalis tėvų ir senelių nesnaudžia. Mokyklai reikalingų priemonių ieško dabar.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Matau, kad nuolaidos, tai ir nuperku“, – šnekėjo pirkėja Teresė.
Šiemet – nei anksčiau, nei vėliau. Pasiruošimas mokyklai prasidėjo dar liepos pabaigoje, o pats įkarštis bus paskutinę rugpjūčio savaitę.
„Jeigu lygintume su pernai, gausiausiai perka sąsiuvinius. Jeigu žiūrėtume, kur yra skirtumai, tai ženkliai gausiau nei pernai perka įvairias spalvinimo priemones, kūrybinius rinkinius, netgi aplankus, segtuvus skirtingus“, – nurodė „Iki“ atstovė Gintarė Kitovė.
Nors akys raibsta nuo spalvotų viršelių, o ir vaikams linksmų personažų nemažai, pagrindinis dėmesys – ir vėl į kainą, bet akcijos guodžia mažai.
„Kainos didelės, pasikeitę, dar turiu nupirkus iš anksčiau, tai kainos kitokios. Dabar tai dvigubai, ką padaro – kainą pakelia, o paskui 50 procentų, tai dar brangiau būna“, – teigė pirkėja.
„Brangu, tikrai brangu, viską reikia pirkti, nieko mokykla neduoda šiais laikais“, – sakė kita pirkėja.
Prekybos tinklai teigia, kad kainos išliko panašios kaip ir pernai.
„Pačioje mokyklinio krepšelio kainoje didelio skirtumo tikrai neturėtų pajusti“, – pabrėžė „Iki“ atstovė.
Sąsiuvinių kainos prasideda nuo 15 euro centų, kuprinių – nuo 5 eurų. Jei pirmokui tėvai pirks tik pigiausias prekes, neva tikrai daug išlaidų neturės.
„Šiais metais pavyko išlaikyti krepšelio kainą tokią pačią kaip praėjusiais. Tą bazinį krepšelį galima susidaryti už 20,60 Eur šiais metais“, – tvirtino „Maximos“ atstovė Snieguolė Valiaugaitė.
Bankininkai skaičiuoja, kad paruošti pirmoką mokyklai šiemet gali kainuoti ir iki 400 eurų. Arba 20 eurų brangiau nei pernai.
„Iš tiesų, suma tikrai nemaža“, – sakė „Swedbank“ Finansų instituto ekspertė Justina Bagdanavičiūtė.
Viena pagrindinių mokyklinių prekių gamintoja pasaulyje tebėra Kinija, o ten kainas didina ir logistinės problemos, ir prekybos karai tarp Kinijos bei Jungtinių Valstijų.
„Labiausiai brango uniforma. Šiais metais mes žiūrime, kad kainos yra nuo 160 iki 230 eurų, kuomet pernai buvo 130–210 eurų“, – nurodė „Swedbank“ Finansų instituto ekspertė.
Finansų ekspertė teigia, vienintelis būdas sutaupyti – neskubėti prisipirkti iš anksto. Palaukti, kol mokyklos pateiks prekių sąrašus. Taip pat nebijoti ieškoti padėvėtų prekių.
„Galima išruošti ir pigiau – pasitelkiant skelbimus, antrų rankų prekes, ypač jeigu kalbame apie uniformą, jei dar yra gera“, – teigė J. Bagdanavičiūtė.
Mokyklinės prekės kompensuojamos tik socialiai pažeidžiamoms šeimoms. Kompensacijos suma gali siekti apie 140 eurų per metus.
