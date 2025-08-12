Šiame mieste – užterštas vanduo: rado žarnyninių enterokokų

Joniškyje vandens iš čiaupo gerti nerekomenduojama. Vartoti galima tik virintą arba pirktinį.
„Užmirštame, su tuo vandeniu ir dantukus išsivalome, ir nervinamės, kad užmiršome ir išsivalėme. Sunku, reikia virinti, reikia daugiau vandens pirkti iš parduotuvės“, – pasakojo moteris.
„Perkame vandenį atsigėrimui, nes neskanus. Smirda kaip iš pelkės“, – sakė vyriškis.
„Virinau, mineralinį pirkau“, – teigė moteris.
Su sunkumais joniškiečiai susidūrė dar praėjusią savaitę, kai neplaninio patikrinimo metu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba miesto vandentiekyje aptiko mikroorganizmų – rado žarnyninių enterokokų, žarnyno lazdelių ir koliforminių bakterijų.
„Nebegeriu, kai dabar toks pranešimas“, – kalbėjo vyriškis.
„Negaliu pasakyti, kodėl taip atsitiko, tačiau nuolatos atliekame profilaktinius darbus, dezinfekuojame, atliekame praplovimus. Tikrai nesitikėjome“, – aiškino UAB „Joniškio vandenys“ direktorius Arvydas Murza.
Gali būti, kad mikroorganizmai į vandenį pateko dėl itin lietingų orų. Atsakymas paaiškės tik po daugelio tyrimų. Vandens kokybė priklauso ir nuo paruošimo bei vandentiekio tinklų, vamzdynų.
„Spėjama, kadangi buvo liūtys, kad paviršinis vanduo galėjo patekti į požeminį vandenį arba į rezervuarą, bet sunku pasakyti“, – tikino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Vilija Galdikienė.
„Gamta galbūt kažkiek papokštavo su mumis, bet nemanau, kad tai yra labai didelė problema“, – teigė A. Murza.
Vandens tarša palietė apie 8 tūkst. vartotojų. Vieniems išsiversti buvo sunkiau, kitiems – lengviau. Tiek rajono valdžia, tiek vandentiekininkai sulaukė daug susirūpinusių gyventojų skambučių.
„Didelių nuostolių netikiu, kad buvo, nes vandenį virintą buvo galima gerti, praustis irgi galima. Vieni iš prekybos centrų pirkdavo vandenį gėrimui, o kiti virintą gėrė vandenį“, – tvirtino Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis.
Apie galimai užterštą vandenį gyventojai informuoti iškart po Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tyrimo. Vandentiekininkai veiksmų ėmėsi nedelsiant. Vanduo buvo dezinfekuotas, iškart išvalytos sistemos, atliktas praplovimas.
„Mūsų darbuotojai visą šitą laikotarpį įtemptai dirbo, ir Joniškio gyventojai, bendruomenė galėjo pastebėti, kaip vyksta sujudimas“, – tikino A. Murza.
Tačiau ne visiems vandens kokybė rūpi. Dalis joniškiečių į rekomendacijas numojo ranka.
„Kaip gėriau, taip ir geriu. Gal ten nieko nebuvo“, – sakė senjorė.
„Pataupėme, tik du kubai išėjo, taip trys būdavo. Dar geriau, kad tankiau užsikištų vamzdžiai“, – juokavo vyriškiai.
Gyventojai gerti vandenį galės tik gavę teigiamus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tyrimų rezultatus. Greičiausiai tai dar truks dieną ar dvi.
„Penktadienį gavome iš Šiaulių vandenų laboratorijos tyrimą, kuriame nurodoma, kad neatitikimų nėra“, – pasakojo UAB „Joniškio vandenys“ direktorius.
„Bet laukiame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išvadų, nes jie savo laboratorijoje tiria ir tikimės antradienį jau gauti teigiamą atsakymą“, – teigė Joniškio rajono meras.
Įprastai bendrovė vandenį tikrina keturis kartus per metus. Kaip tik rugpjūčio pradžioje turėjo vykti planinis patikrinimas.
„Kad mikrobinė tarša nustatyta būtent tiekiamame, viešai tiekiamame vandenyje, yra labai retas atvejis, nes Lietuvoje tiekiamas požeminis vanduo yra labai švarus ir apsaugotas. Šitas atvejis tikrai neeilinis“, – tikino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė.
Paskutinį kartą toks atvejis Lietuvoje fiksuotas prieš 20 metų.
