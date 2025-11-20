Mieste – panikos banga: žmonės šluoja vandenį iš parduotuvių

Šilutiškė dviračiu namo veža vandenį. Sako, kad anksčiau jo nepirkdavo.
„Jėzau, kad jau užterštas vanduo, tai visi perka, šluoja iš parduotuvių. Kaip dirbu „Statyk pats“, tai nuėjau į „Iki“ ir pasiėmiau. Dar buvo, bet tuoj neliko – žmonės labai perka“, – kalbėjo šilutiškė Lina Radienė.
Šilutės parduotuvėse žmonės šluoja vandenį nuo antradienio, tad kai kur jo pradėjo trūkti. Tačiau žinodamos didelį poreikį, kai kurios parduotuvės sako, kad vandens dabar veža daug ir nuolat papildo atsargas.
„Dabar tai jau išsigandau, tai perku, kai buvo pranešta, kad yra nesveikas vanduo“, – minėjo moteris.
Mokyklos apsirūpino geriamojo vandens sifonais. Darželiai vandenį verda. Tai daro ir dalis gyventojų.
„Šiaip visada geriu virintą“, – pasakojo moteris.
„Geriu ir nevirintą. Verduosi arbatą, kavą geriu, bet atsigeriu ir taip. Nebijau infekcijų“, – kalbėjo senjorė.
Šilutės ligoninės pacientai irgi įspėti, kad lankytojai atneštų jiems geriamojo vandens.
„Negeriu iš krano. Todėl, kad nesu garantuota, kad Šilutėje geras vanduo. Palenki – laša baltoje kriauklėje ir iškart rudos dėmės. Labai daug geležies, o kai geležies, tai gal ir kitko yra daugiau“, – pasakojo moteris.
Vandens krizė Šilutę ištiko po to, kai vienas prekybos centras Maisto ir veterinarijos tarnybai pranešė, kad pas juos tirtas vanduo yra užterštas. Specialistai puolė tikrinti vandenį ir kitur Šilutėje.
„Iš viso atrinkome penkis laboratorinius mėginius. Iš jų trijuose nustatyta Escherichia coli, o keturiuose – koliforminės bakterijos. Vanduo nėra saugus“, – aiškino VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė.
Šilutės vandenvietės vanduo, kuriame rasta žarnyno lazdelių ir koliforminių bakterijų, tiekiamas daugiau nei 18 tūkst. gyventojų – visai Šilutei ir porai gretimų gyvenviečių.
„Tos infekcijos pavojingesnės mažiems vaikams, senyviems, nusilpusio imuniteto žmonėms. Vartojant tokį vandenį, jis gali sukelti pilvo spazmus, viduriavimą, temperatūros pakilimą, vėmimą“, – pabrėžė Visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus vedėja Roma Jovaišaitė.
Specialistai pataria užteršto vandens nevartoti nevirinto.
„Reikia atkreipti dėmesį, kad negalima jo vartoti ir dantų valymui. Buitinėms reikmėms tokį vandenį vartoti galima, o maistui – tik virintą, nes bakterijos žūsta virinant“, – tvirtino R. Jovaišaitė.
Šilutės vandentiekininkai turi ir įtarimų, kodėl taip galėjo nutikti.
„Kadangi buvo lietūs, liūtys, gal nuo didelio lietaus į požeminius vandenis pakliuvo gruntinis vanduo. Dabar sudaryta komisija – aiškinamės, imame gręžinius, atidarę leidžiame kameras, žiūrėsime, kas ten atsitiko“, – komentavo „Šilutės vandenų“ direktorius Alfredas Markvaldas.
Nuo kada vanduo užterštas – neaišku. „Šilutės vandenys“ tyrimus darė liepą – tada bėdų nekilo.
„Brigados išvažiavusios į miestą tvarko visas įmones, dezinfekuoja vidaus tinklus, ima mėginius. Įsivaizduoju, kokias 3–4 dienas truks, kol tai padarysime. Paskui paimsime mėginius ir iki 5 dienų turėtų viskas susitvarkyti“, – aiškino A. Markvaldas.
Vandentiekininkai sako turintys paruošę ir vandens cisternas, tačiau nei įmonės, nei gyventojai atvežti vandens neprašė.
