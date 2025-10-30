Ne rėkite, o susišluokite lapus

Gal atsibuskite vienąkart, veikėjai. Kuo čia dėtas meras, jei be perstojo lyja vos ne visą parą? Ir lyja smarkiai, ne lynoja. Liepų gatvė jau kurį laiką yra remontuojama, visi mieste tai žino. Valdžia dar praėjusią savaitę siūlė rinktis kitus maršrutus, apvažiuoti remontuojamą ruožą. Tačiau visi, lyg užkeikti, juda vis ta pačia gatve, nors tu ką. O paskui keikiasi, siunta, kad tenka gaišti laiką.
Kas, sakykite, šiuo atveju yra kalčiausias: ar miestą tvarkantys žmonės, ar tie, kurie piktybiškai važiuoja būtent ten, kur vyksta remontas?
Manau, atsakymas aiškus.
Pastebiu ir dar vieną tendenciją, aišku, „pletkų“ lygyje. Piktinamasi, esą vyksta miesto užbetonavimas, per daug klojama trinkelių, esą mažai lieka „gazonų“ ir visokių krūmų.
Atsibuskite, gerbiamieji, per pastaruosius metus žaliųjų zonų Klaipėdoje padaugėjo. O mėginimai paversti klaipėdiečių gyvenimą civilizuotu, įrengiant vietas automobiliams, yra tas darbas, kuris nebuvo daromas nuo M. Gorbačiovo laikų. Gyvenome susigrūdę prie daugiabučių su savo automobiliais. Visi keikėsi, statė tas savo mašinas krepšinio aikštelėse, prie pat „padiezdų“ laužė šaligatvių plyteles, važiavo ant tų pačių „gazonų“, kurie buvo galutinai pribaigti dėl stovėjimo vietų trūkumo.
Ar į tokią situaciją reikėjo nekreipti dėmesio? Įpratome gyventi kaip gyvuliai, elgtis laiptinėse kaip gyvuliai, statyti mašinas žaliosiose vejose, bet kai tik mus nori nuo viso šito atpratinti, tada jau blogai.
Dar viena nesąmonė, kad asfaltas ir trinkelės kalti dėl potvynių. Ne kartą buvo sakyta, jog statybininkai dabar kloja perforuotas trinkeles ir vanduo nuteka į žemę. Vandentiekininkai sumontavo naujų kolektorių, nutiesė naujų vamzdžių.
Tačiau matome tokias liūtis kaip tropikuose. Nuo tokių niekas neišgelbės nei mieste, nei kaime, kur ūkininkai dejuoja, kad nuo liūčių derlius supuvo, nes dirvožemis – ištisa pelkė.
Tad gal vis dėlto kalta gamta, visuotinis atšilimas, o ne asfaltas ir trinkelės, kurių realiai mieste dar yra per mažai? Dar mums toli iki tikros vakarietiškos „trinkelizacijos“ ir gyvenimo civilizuotomis sąlygomis. Apsidairykite, jei netikite, ypač apsmurgusiuose senų daugiabučių rajonuose.
Taigi užuot burnoję nieko neveikdami, imkite geriau grėblius ir susigrėbkite lapus, kad jie nekimštų lietaus kanalizacijos, padarykite nors vieną gerą darbą visų, o ne savo labui. Tada bent jau įgysite moralinę teisę kritikuoti.
