Seimas pritarė siūlymui, kad atleidžiant LRT vadovą dalyvautų Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis

Už konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymą balsavo 43 parlamentarai, prieš – 23, susilaikė aštuoni Seimo nariai.
Pritarimas šiam siūlymui reiškia, kad yra pakeičiama socialdemokratų registruotos pataisos dėl LRT vadovo atleidimo redakcija, kuriai pritarė Kultūros komitetas. Tačiau per priėmimo procedūrą šis variantas gali būti vėl pakeistas.
„Šiaip visi čia sėdim ir suprantam, kad šnekam nesąmones ir dėl to yra truputį nefaina. Bet žinot, kolegos, reikia kažkaip reaguoti į cinizmą žmonių, kurie sako, kad jie stūmė pataisas per pusantros savaitės todėl, kad jiems gaila protestuojančių žmonių. Tai į absurdą, gaila, bet nėra kito būdo kaip tik atsakyti absurdu“, – posėdyje kalbėjo frakcijos kolegė Ingrida Šimonytė.
„Man, tiesą sakant, šiek tiek nejauku, kad aš turiu šitame absurde dalyvauti, nes visą laiką galvojau, kad Seimas ir tautos atstovybė yra skirtas kitiems dalykams. Kad jis yra skirtas spręsti išties fundamentaliems klausimams“, – sakė ji.
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen pasisakė esanti prieš tokią teisėkūrą ir siūlymus, kurie „galbūt nėra visai susiję su svarstomo įstatymo esme“, tačiau yra dar labiau prieš šiuo metu vykdomus valdančiųjų veiksmus.
„Aš esu prieš veidmainystę, aš esu prieš vaidinimą, jog rūpinamasi žurnalistų gerove“, – teigė Liberalų sąjūdžio lyderė.
„Ką tik girdėjome valdybos metu jūsų, Seimo pirmininke, pasakymą, jog jūs buvote nuvykęs į LRT ir pamatėte labai daug pavargusių žiniasklaidos atstovų. Man atrodo, balkone yra kai kurie, tame tarpe ir LRT žiniasklaidos atstovai. Aš nežinau, ar jie labai smarkiai pasisako už skubą tam, kad galėtų pailsėti. Man rodos, tai yra tikrai labai bjauri manipuliacija“, – kalbėjo politikė.
Be kita ko, posėdžio metu portalas „Lrytas“ paviešino nuotraukas, kuriose valdančiųjų socialdemokratų frakcijos nariai Seime vaišinasi alkoholiniais gėrimais. Klausimą apie tai pagarsino Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Pirmininke, (...) „Lietuvos ryto“ portale ką tik pasirodžius informacijai, kad kažkur socialdemokratai pilsto vyną ir viskį, reikalauju tam tikrų atsakymų. Tai kur jūs pilstot tą vyną ir viskį“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Labai nesąžininga, kai frakcijos dalis geria vyną ir viskį, o mes turim čia dirbti per naktį. Prašau duot atsakymą, kur visą tai galima gauti“, – sakė politikas.
BNS rašė, kad Seimas antradienio vakarą ėmėsi svarstyti LRT įstatymo pakeitimų, lengvinančių nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą.
Į šio klausimo svarstymą grįžo ir nuo praėjusios savaitės Seimo posėdžius boikotuojantys opozicijos parlamentarai. Jie pristatinėja minėtam projektui registruotus savo siūlymus, šių yra per 150.
Didžioji dalis projekto siūlymų – šmaikštūs, ironiški ar net absurdiški, taip atskleidžiant požiūrį į valdančiųjų parengtą LRT įstatymo pakeitimo projektą.
Seimo Kultūros komitetas šiuos ir kitus siūlymus svarstė tiek pirmadienį, tiek antradienį ir visus juos atmetė.
Opozicija jau anksčiau skelbė ketinanti vykdyti vadinamąjį filibusterį – parlamentinę taktiką, kai ilgomis kalbomis ar procedūriniais veiksmais siekiama vilkinti procesą ir taip atidėti arba visiškai užkirsti kelią sprendimo priėmimui.
