Sausio 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-01-18 08:50
BNS inf.

Sausio 18-oji, sekmadienis, 3 savaitė.

Šiandien minima Pasaulinė sniego diena
Šiandien minima Pasaulinė sniego diena / Aurimo Barkausko nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.31 val., leidžiasi 16.27 val. Dienos ilgumas 7.56 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 9.02 val., leidžiasi 15.42 val.

Vardadieniai:

Gedgaudas, Jogailė, Liberta, Jolita

Datos:

Pasaulinė sniego diena

Sausio 18-oji Lietuvos istorijoje:

1401 — Vytautas ir Lietuvos bajorai Vilniuje perdavė Lenkijai raštus, kuriuose buvo išdėstyta, jog Vytautas valdys Lietuvą kaip Lenkijos vietininkas, o po mirties grąžins ją Lenkijai.

1667 — gimė Jonas Berentas, lietuvių raštijos puoselėtojas. Mirė 1737 m.

1897 — gimė etnografas Balys Buračas. Mirė 1972 m.

1900 — gimė Juozas Tarvydas, literatūros tyrinėtojas, kritikas. Mirė 1973 m.

1918 — mirė knygnešys Jurgis Bielinis. Prasidėjo judėjimas už krikščionių vienybę. Gimė 1846 m.

1932 — gimė aktorius Algimantas Bružas.

1951 — Panevėžyje gimė poetė Daina Pranckietytė.

2022 — Seimas įteisino originalią vardų ir pavardžių rašybą lotyniško pagrindo rašmenimis asmens dokumentuose.

2023 — Eidama 68 metus, mirė muzikos estrados dainininkė Vitalija Katunskytė.

Sausio 18-oji pasaulio istorijoje:

1520 — Danijos ir Norvegijos karalius Kristianas II užkariavo Švediją.

1535 — Ispanai įkūrė Limą — Peru sostinę.

1778 — kapitonas James Cook (Džeimsas Kukas) atrado Havajų salas.

1779 — Londone gimė gydytojas, filologas, žodyno sudarytojas Peter Roget (Peteris Rožė).

1806 — F. Beaufort (F. Bofortas) sudarė sąlyginę skalę vėjo stiprumui (greičiui) matuoti.

1871 — Vilhelmas I paskelbtas Vokietijos imperatoriumi.

1919 — prasidėjo Versalio taikos konferencija, kuria baigėsi I pasaulinis karas.

1936 — sulaukęs 70 metų amžiaus, Londone mirė rašytojas Rudyard Kipling (Radijardas Kiplingas). 1907 m. gavo Nobelio literatūros premiją.

1943 — II pasauliniame kare po 16 mėnesių trukusios apgulties sovietų armija pralaužė Leningrado blokadą.

1951 — Olandijoje buvo pirmą kartą panaudotas melo detektorius.

1968 — JAV ir SSRS suderino sutarties projektą dėl branduolinės ginkluotės kontrolės.

1976 — Prancūzija išsiuntė iš šalies 40 SSRS pareigūnų, apkaltinusi juos šnipinėjimu.

1989 — tūkstančiai mitinguojančių čekų centrinėje Prahos aikštėje reikalavo laisvės bei pagarbos žmogaus teisėms.

1992 — daugiau kaip 100 000 žmonių dalyvavo pirmoje per 22 metus legalioje demonstracijoje Kenijoje, protestuojant prieš vyriausybės politiką.

1999 — 62-ejų metų buvęs Zimbabvės prezidentas Canaan Banana (Kananas Banana) nuteistas 10 metų laisvės atėmimo (9 iš jų lygtinai) už homoseksualizmą.

2023 - Kyjivo srityje esančiuose Brovaruose prie vaikų darželio ir gyvenamojo namo nukrito sraigtasparnis ir kilo gaisras, žuvo 14 žmonių, tarp jų – vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis, dar 25 žmonės buvo sužeisti.

Sausio 18-oji šou pasaulyje:

1954 — gimė roko muzikos atlikėjas, grupės „Thompson Twins“ narys Tom Bailey (Tomas Beilis).

1955 — gimė amerikiečių aktorius Kevin Costner (Kevinas Kostneris).

1964 — „The Beatles“ pirmą kartą pateko į Jungtinių Valstijų „Billboard“ topą: jų singlas „I Want to Hold Your Hand“ užėmė 45-ąją vietą.

1980 — grupės „Pink Floyd“ albumas „The Wall“ pasiekė pirmąją topų vietą.

1996 — Lisa Marie Presley (Liza Mari Presli) padavė prašymą nutraukti santuoką su Michael Jackson (Maiklu Džeksonu).

sausio 19

