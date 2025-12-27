Gruodžio 27-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 27-oji, šeštadienis, 52 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.42 val., leidžiasi 15.57 val. Dienos ilgumas 7.15 val.
Vardadieniai:
Dautartas, Eglė, Fabijolė, Gedvinė, Nikaretė
Gruodžio 27-oji Lietuvos istorijoje:
1886 — gimė literatas, poetas Jonas Juška. Mirė 1982 m.
1906 — gimė poetas Antanas Venys. Mirė 1971 m.
1918 — Vilniuje išleistas pirmasis Lietuvos pašto ženklas.
1919 — gimė Pranas Gudynas, tapytojas, restauratorius, dailėtyrininkas, muziejininkas. Mirė 1971 m.
1926 — prezidento Antano Smetonos nurodymu, apkaltinus perversmo rengimu, Kauno VI forte sušaudyti keturi komunistai.
1990 — Lietuvos banke atidaryta pirmoji valiutinė sąskaita.
Gruodžio 27-oji pasaulio istorijoje:
1822 — gimė prancūzų chemikas ir bakteriologas,atradęs fermentacijos ir daugelio žmogaus ligų šaltinį, Louis Pasteur (Luji Pasteras). Mirė 1895 m.
1831 — bitų laivu „Beagle“ Charlesas Darwinas (Čarlzas Darvinas) leidosi į kelionę aplink pasaulį, kurios metu suformavo evoliucijos teoriją.
1944 — II pasaulinio karo metais sovietų armija apsupo Budapeštą.
1945 — Vašingtone (JAV) įkurtas Tarptautinis valiutos fondas.
1949 — Olandijos monarchė karalienė Juliana (Julijana) suteikė nepriklausomybę Indonezijai.
1972 — Belgija tapo pirmąja NATO valstybe, kuri užmezgė diplomatinius santykius su Rytų Vokietija.
1978 — Ispanijos karalius Juan Carlos (Chuanas Karlosas) ratifikavo pirmą demokratinę šalies konstituciją.
1979 — mirties bausmė įvykdyta Afganistano prezidentui Hafizullah Amin (Hafizulahui Aminui).
1983 — Popiežius Jonas Paulius II-asis atleido vyrui, kuris į jį šovė bandydamas nužudyti.
1996 — beveik 60 000 opozicijos demonstrantų Belgrade protestavo prieš Slobodano Miloševičiaus pergalę rinkimuose.
1997 — kalėjime nužudytas vienas Airijos respublikonų armijos (IRA) lyderių Billy Wright (Bilis Raitas).
2006 — iš Baikonūro kosmodromo paleistas prancūzų vadovaujamos programos palydovas COROT, sukurtas specialiai ieškoti Žemės grupės planetų už Saulės sistemos ribų.
2007 — mirė labiausiai į kitas kalbas verčiamas estų rašytojas Jaan Kross (Janas Krosas), kuris dažnai būdavo nominuojamas Nobelio literatūros premijai.
2007 — Varšuvoje mirė lenkų kino legenda, vienas lenkų kino mokyklos tėvų Jerzy Kawalerowiczius (Ježis Kavalerovičius), kuriam buvo 84 metai.
2009 — eidamas 87 metus mirėžinomas Rusijos kompozitorius Issac Schwartz (Isaakas Švarcas).
2020 — nuo koronaviruso Lietuvoje paskiepyti pirmieji žmonės – medicinos darbuotojai.
2023 — eidamas 82 metus mirė viena svarbiausių pastarųjų trijų dešimtmečių Vokietijos politinio gyvenimo figūrų Wolfgangas Schaeuble (Volfgangas Šoiblė).
2023 — mirė vienas pagrindinių euro valiutos kūrėjų, buvęs Europos Komisijos pirmininkas Jacques'as Delors'as (Žakas Deloras), jam buvo 98-eri.
Gruodžio 27-oji šou pasaulyje:
1901 — gimė vokiečių aktorė Marlene Dietrich (Marlena Dytrich) — Maria Magdalene von Losch (Marija Magdalena fon Loš). Mirė 1992 m.
1947 — gimė grupės „Kiss“ narys Peter Criss (Piteris Krisas).
1948 — gimė prancūzų aktorius Gerard Depardieu (Žeraras Depardjė).
1952 — gimė vienas iš britų grupės „Dire Straits“ įkūrėjų David Knopfler (Deividas Knofleris).
2006 — eidamas 89-uosius, mirė dainų kūrėjas Pierre Delanoe (Pjeras Delanoė), rašęs eiles dešimtims Prancūzijos atlikėjų, pradedant Edith Piaf (Edit Piaf) bei Charles Aznavour (Šarliu Aznavuru) ir baigiant roko veteranu Johnny Hallyday (Džoniu Halidėjumi).
2016 — mirė amerikiečių aktorė Carrie Fisher (Keri Fišer), išgarsėjusi princesės Lėjos vaidmeniu originaliojoje „Žvaigždžių karų“ (Star Wars) trilogijoje. Gimė 1956 m.
Naujausi komentarai