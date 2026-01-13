 Sausio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-01-13 06:29
BNS inf.

Sausio 13-oji, antradienis, 3 savaitė.

Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato
Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.36 val., leidžiasi 16.19 val. Dienos ilgumas 7.43 val.

Mėnulis (delčia) teka 4.19 val., leidžiasi 11.38 val.

Vardadieniai:

Veronika, Dargaudas, Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras

Datos:

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji Lietuvos istorijoje:

1831 — gimė kunigas, švietėjas, knygnešys, poeto Antano Strazdo biografas Jonas Katelė. Mirė 1908 m.

1855 — mirė žymus spaustuvininkas, Klaipėdos spaudos pradininkas, pirmojo lietuviško laikraščio „Lietuvininkų prietelis“ steigėjas bei leidėjas Frydrichas Vilhelmas Horchas. Gimė 1778 m. Karaliaučiuje.

1880 — gimė Jonas Krikščiūnas-Jovaras, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1967 m.

1892 — Rokiškio rajone gimė Lietuvos fiziologijos mokslo pradininkas, akademikas Vladas Lašas. Mirė 1966 m. Kaune.

1900 — gimė Juozas Katinas, dramaturgas, poetas, kunigas. Mirė 1985 m.

1943 — Utenoje gimė biochemikas, Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius Benediktas Juodka.

1947 — gimė poetas, vertėjas, eseistas Jurgis Kunčinas. Mirė 2002 m.

1991 — sovietų kariuomenė Vilniuje jėga užgrobė Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Tąkart žuvo 14 ir buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis žmonių.

2010 — sulaukęs 89-erių metų amžiaus, mirė lietuvių išeivijos dailininkas, tapytojas ir knygų iliustratorius, pedagogas bei lietuvių bendruomenės išeivijoje veikėjas Pranas Lapė. Gimė 1921 m.

Sausio 13-oji pasaulio istorijoje:

1785 — John Walter (Džonas Volteris) išspausdino ir išleido į apyvartą pirmąjį laikraščio „London Times“ numerį.

1854 — Anthony Foss (Entonis Fosas) užpatentavo akordeoną.

1888 — Vašingtone įsikūrė Nacionalinės Geografijos Bendrija (National Geographic Society).

1893 — įkurta Didžiosios Britanijos leiboristų partija.

1908 — prancūzų pilotas Henry Farman (Henris Farmanas) buvo pirmasis Europoje lakūnas, apskridęs aplink pasaulį.

1915 — žemės drebėjimo aukomis Italijoje tapo 30 000 žmonių.

1941 — mirė airių rašytojas James Joyce (Džeimsas Džoisas). Gimė 1882 m.

1953 — įvyko vadinamasis „gydytojų sąmokslas“ SSRS: saugumas apkaltino devynis „gydytojus-teroristus“ neva falsifikavus diagnozes ir skyrus ne tuos vaistus, siekiant nužudyti SSKP politbiuro narius.

1962 — Paryžiuje buvo pristatytos Yves Saint Laurent (Yvo Sen Lorano) nailoninės pėdkelnės.

1964 — Karol Wojtyla (Karolis Voityla), būsimasis popiežius Jonas Paulius II-asis, tapo Krokuvos arkivyskupu.

1989 — kompiuteriai Didžiojoje Britanijoje buvo masiškai pažeisti „Penktadienio, 13-tosios“ viruso.

1996 — Bosnijoje vyko masiniai susirėmimai tarp kroatų ir musulmonų.

2011 — Pekino centrinėje Tiananmenio aikštėje atidengtas paminklas senovės kinų filosofui Konfucijui, kurio mokymą dešimtmečius draudė komunistinis Mao Zedong (Mao Dzeduno) režimas.

2011 — Ramiojo vandenyno pietuose ties Naujosios Kaledonijos salomis įvyko 7,3 balo žemės drebėjimas.

2024 — Taivano valdančiosios Demokratinės pažangos partijos (DPP) kandidatas Lai Ching-te, kurį Kinija vadino grėsme taikai, laimėjo salos prezidento rinkimus. Inauguracinėje kalboje jis paskelbė, kad prasidėjo šlovinga Taivano demokratijos era.

Sausio 13-oji šou pasaulyje:

1930 — pasirodė pirmasis „Mickey Mouse“ komiksas.

1961 — gimė britų grupės „Madness“ vokalistas Graham McPherson (Grehemas Makhersonas).

1964 — „Bitlai“ JAV išleido hitą „I Want To Hold Your Hand“.

1969 — Elvis Presley (Elvis Preslis) pradėjo įrašinėti albumą „Memphis Sessions“.

1969 — britų grupė „The Beatles“ išleido albumą „Yellow Submarine“.

1978 — pradėti britų grupės „The Police“ debiutinio albumo „Outlandos D&#39;Amour“ įrašai.

1999 — legendinis NBA krepšininkas Michael Jordan (Maiklas Džordanas) pareiškė paliekąs komandą „Chicago Bulls“.

2010 — sulaukęs 59 metų amžiaus mirė garsus soulo muzikos atlikėjas Teddy Pendergrass (Tedis Pendergrasas)

2013 — būdamas 83 metų mirė Jacki Clerico (Žaki Kleriko), kuris 50 metų vadovavo garsiajam Paryžiaus kabaretui „Moulin Rouge“.

