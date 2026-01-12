Sausio 12-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.37 val., leidžiasi 16.17 val. Dienos ilgumas 7.40 val.
Mėnulis (delčia) teka 3.01 val., leidžiasi 11.24 val.
Vardadieniai:
Arkadijus, Cezarija, Cezarijus, Vaigedas, Lingailė, Ernestas, Cezarė, Cezaris
Sausio 12-oji Lietuvos istorijoje:
1547 — gimė Motiejus Strijkovskis, istorikas, poetas. Mirė tarp 1586—1593 m.
1826 — gimė lietuvių rašytojas, dvasininkas Juozapas Silvestras Dovydaitis. Mirė 1883 m.
1906 — Kaune gimė prancūzų filosofas Emanuelis Levinas. Mirė 1995 m.
1919 — įsteigtas Lietuvos Raudonasis Kryžius.
1927 — gimė poetė Domicelė Juodžiūnaitė.
1993 — įsteigta Valstybinė civilinės aviacijos inspekcija.
2009 — įkurta Energetikos ministerija, kuriai vadovauti paskirtas Arvydas Sekmokas.
2021 — Seimo nariui Petrui Gražuliui pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, politikui neteisėtai veikiant bendrovės „Judex“ interesais.
Sausio 12-oji pasaulio istorijoje:
1628 — gimė prancūzų rašytojas Charles Perrault (Šarlis Pero) — garsiosios pasakos „Batuotas katinas“ autorius.
1876 — San Franciske, Kalifornijoje gimė amerikiečių rašytojas Jack London (Džekas Londonas). 1916 m. savo noru pasitraukė iš gyvenimo.
1893 — gimė vienas nacių lyderių II pasaulinio karo metais Hermann Wilhelm Goering (Hermanas Vilhelmas Geringas). Mirė 1946 m.
1932 — Hattie W. Caraway (Heti Kerevei) tapo pirmąja moterimi JAV Senato nare.
1964 — gimė Jungtinių Valstijų prekybos gigantės „Amazon“ vadovas Jeffas Bezosas (Džefas Bezosas).
1976 — mirė garsi detektyvų rašytojaanglė Agatha Christie (Agata Kristi).
1990 — Rumunija tapo pirmąja Rytų Europos valstybe, paskelbusi šalies komunistų partiją už įstatymo ribų.
1991 — JAV Senatas ir Kongresas suteikė prezidentui George Bush (Džordžui Bušui) teisę panaudoti jėgą, ginant Kuveitą nuo Irako agresijos.
1998 — devyniolika Europos valstybių pasirašė sutartį, kuria draudžiamas žmonių klonavimas.
1999 — JAV prezidentas Bill Clinton (Bilas Klintonas) sumokėjo Paulai Jones (Polai Džouns) 850 tūkstančių JAV dolerių kompensaciją, tokiu būdu išspręsdamas seksualinio priekabiavimo bylą.
2001 — sulaukęs 87 metų amžiaus, mirė William Hewlett (Viljamas Hjuletas), vienas iš „Hewlett-Packard“ įkūrėjų.
2004 — į pirmąją kelionę per Atlantą išplaukė didžiausias pasaulyje kruizinis laivas „Karalienė Meri 2“ (Queen Mary 2), kainavęs 800 mln. JAV dolerių.
2010 — Haityje įvyko stipriausias per paskutinius 200 metų žemės drebėjimas.
2010 — per žemės drebėjimą Haityje žuvo Nobelio taikos premijos nominantė brazilų pediatrė, Brazilijos organizacijos Pastoral da Crianca įkūrėja (1982 m.) Zilda Arns Neumann (Zilda Arns Niuman). Gimė 1934 m. Brazilijoje.
2011 — Argentinoje rastos mokslui naujo dinozauro, kuris tikriausiai buvo vienas iš pirmųjų, klajojusių mūsų planetoje prieš 230 mln. metų, suakmenėjusios liekanos.
Sausio 12-oji šou pasaulyje:
1957 — Elvis Presley (Elvis Preslis) įrašė hitą „All Shook Up“.
1959 — gimė švedų dueto „Roxette“ narys Per Gessle (Peras Jeslas).
1960 — gimė amerikiečių roko grupės „Counting Crows“ narys Charlie Gillingham (Čarlis Gilinghemas).
1969 — Jungtinėse Valstijose išleistas debiutinis „Led Zeppelin“ albumas „Led Zeppelin“.
2009 — sulaukęs 74-erių metų amžiaus mirė prancūzų kino režisierius ir prodiuseris Claude Berri (Klodas Beri).
2014 — istorinė drama „12 vergovės metų“ (12 Years a Slave) pelnė prestižinį geriausios dramos „Auksinį gaublį“.
