Sausio 14-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.35 val., leidžiasi 16.20 val. Dienos ilgumas 7.45 val.
Mėnulis (delčia) teka 5.37 val., leidžiasi 11.59 val.
Vardadieniai:
Feliksas, Teodozijus, Auksė, Hilarijus, Laimis, Lilija
Sausio 14-oji Lietuvos istorijoje:
1581 — Rygos miestas prisijungė prie Lenkijos ir Lietuvos Valstybės.
1906 — gimė prozininkas, publicistas Liudas Dovydėnas. Mirė 2000 m.
1907 — gimė lietuvių folkloristas Zenonas Slaviūnas. Mirė 1973 m.
1911 — gimė dailininkas, tapytojas Vytautas Mackevičius. Mirė 1991 m.
1911 — gimė prozininkas Stepas Pikšrys. Mirė 1964 m.
1941 — gimė poetė, gydytoja, Vilniaus Pedagoginio universiteto dėstytoja Auksė Milvydaitė-Narvilienė.
1956 — gimė gamtininkas, rašytojas, fotomenininkas, Lietuvos Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Selemonas Paltanavičius.
2004 — eidama 76-uosius metus, staiga mirė žymi vertėja Eugenija Stravinskienė, praturtinusi Lietuvos kultūrą daugiau kaip 50-ies skandinavų literatūros vertimais.
2008 — Panevėžio rajone, pilotuodamas autožyrą (sraigtasparnio ir lėktuvo hibridą), žuvo žinomas lakūnas Vytautas Lapėnas. Jis 1989 m. tapo Europos akrobatinio skraidymo čempionu, nuo 1992 m. treniravo Ispanijos nacionalinę akrobatinio skraidymo komandą, ne vienas jo auklėtinis skynė laurus įvairiuose čempionatuose. Gimė 1958 m.
2020 — Statistikos departamentas paskelbė, kad pirmą kartą po beveik trijų dešimtmečių Lietuvoje gyventojų skaičius per metus didėjo ir pasiekė 2 mln. 794 tūkstančius, o tai lėmė migracijos tendencijos.
2020 — Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė, kad Lietuvos teisėsauga nepagrįstai diskriminavo Lietuvos gėjų porą, kai atsisakė pradėti tyrimą dėl neapykantos kurstymo prieš juos socialiniame tinkle.
2021 — prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Nidą Grunskienę generaline prokurore.
Sausio 14-oji pasaulio istorijoje:
1386 — gimė italų ankstyvojo renesanso skulptorius Donatello (Donatelas).
1690 — Vokietijoje išrastas muzikos instrumentas klarnetas.
1784 — JAV ratifikavo taikos sutartį su Anglija: formaliai baigėsi Amerikos Nepriklausomybės karas.
1809 — Anglija ir Ispanija sudarė sąjungą prieš Napoleon Bonaparte (Napoleoną Bonapartą).
1875 — gimė Nobelio taikos premijos laureatas (1952 m.) vokiečių muzikas ir misionierius Albert Schweitzer (Albertas Šveiceris).
1898 — mirė knygos „Alisa stebuklų šalyje“ autorius Lewis Carroll (Lujisas Kerolas). Gimė 1832 m.
1900 — Romoje įvyko Giacomo Puccini (Džakomo Pučinio) operos „Toska“ premjera.
1925 — gimė japonų rašytojas Yukio Mishima (Jukijas Mišima), viešai nusižudęs 1970 metais.
1953 — maršalas Josiph Broz Tito (Josifas Broz Titas) išrinktas pirmuoju Jugoslavijos prezidentu.
1990 — sovietų kariškiai susidorojo su demonstrantais Azerbaidžano sostinėje Baku: žuvo daugiau nei 20 žmonių.
1993 — audros metu Baltijos jūroje apvirtus Lenkijos keltui, žuvo 54 juo plaukę keleiviai ir įgulos nariai.
1995 — po 25-erių metų britų armija nustojo patruliavusi Belfasto gatvėse.
2014 — būdamas 83 metų mirė argentiniečių poetas Juan Gelman (Chuanas Chelmanas).
2024 — Danijos karalienė Margrethe II (Margretė) oficialiai paliko sostą, taip užbaigusi 52 metus trukusį savo valdymą. Jos sūnus tapo karaliumi Frederiku X.
Sausio 14-oji šou pasaulyje:
1941 — gimė garsi JAV aktorė Faye Dunaway (Fei Danavei), 1976 metais laimėjusi Oskarą už vaidmenį filme „Tinklas“.
1954 — amerikietis Joe DiMaggio (Džo Dimadžio) vedė Holivudo aktorę Marilyn Monroe (Merlin Monro).
1966 — David Jones (Deividas Džounsas) pakeitė savo pavardę į Bowie (Bouvį), kad nebūtų painiojamas su „Monkees“ ketveriukės nariu Davy Jones (Deiviu Džounsu) ir išleido pirmąjį savo albumą „Can't Help Thinking About Me“.
1969 — gimė amerikiečių grupių „Nirvana“ būgnininkas, o vėliau ir grupės „Foo Fighters“ įkūrėjas ir vokalistas Dave Grohl (Deivas Grolas).
1970 — Londone atidaryta John Lennon (Džono Lenono) erotinių litografijų paroda.
1970 — Diana Ross (Dajana Ros) paskutinį kartą koncertavo grupės „The Supremes“ sudėtyje. Koncertas įvyko San Franciske.
1989 — Paul McCartney (Polas Makartnis) išleido albumą „Back In The U.S.S.R.“.
2004 — mirė aktorius Ron O'Neal (Ronas Onilas).
2006 — eidama 85-uosius metus, Los Andžele mirė dviejų „Oskarų“ laureatė Shelley Winters (Šeli Vinters), savo karjerą pradėjusi nuo įžūlios blondinės vaidmenų, tačiau vėliau tapusi viena labiausiai gerbiamų Holivudo žvaigždžių.
2006 — praėjus penkeriems metams po bjauriomis skyrybomis pasibaigusios audringos santuokos, reperis Eminem (Eminemas) antrą kartą vedė savo buvusią žmoną Kimberly Mathers (Kimberli Maters).
2011 — mokslinės fantastikos drama „Pradžia“ (Inception) ir filmas apie socialinio tinklo „Facebook“ pradžią „Socialinis tinklas“ (The Social Network) nuskynė daugiausiai laurų Los Andžele vykusioje JAV Kino kritikų apdovanojimų (Critics Choice Awards) ceremonijoje, iš viso laimėję dešimtyje kategorijų.
Naujausi komentarai