Lapkričio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.43 val., leidžiasi 16.22 val. Dienos ilgumas 8.39 val.
Mėnulis (delčia) leidžiasi 14.24 val., teka - .
Vardadieniai:
Arkadijus, Didakas, Eirimė, Norvydas
Datos:
Pasaulinė gerumo diena
Pasaulinė kokybės diena
Lapkričio 13-oji Lietuvos istorijoje:
1711 — gimė Stanislovas Rostrovskis, istorikas, Vilniaus akademijos profesorius. Mirė 1784 m.
1806 — gimė 1831 m. sukilimo prieš carą aktyvi dalyvė Emilija Pliaterytė. Mirė 1831 m.
1885 — gimė Martynas Yčas, lietuvių visuomenės veikėjas, teisininkas, memuaristas. Mirė 1941 m.
1912 — gimė rašytoja Stasė Jasiūnaitė. Mirė 1986 m.
1922 — susirinko Pirmasis Seimas.
1926 — gimė teatro pedagogė Irena Vaišytė. Mirė 1994 m.
1932 — gimė literatūros tyrinėtojas Albertas Zalatorius. Mirė 1999 m.
1978 — įkurtas Katalikų komitetas tikinčiųjų teisėms ginti, kurio steigėjai — penki Lietuvos kunigai.
2020 — į pirmąjį posėdį susirinko naujos kadencijos Seimas. Parlamento pirmininke slaptu balsavimu išrinkta liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
2023 — po daugiau nei dvejus metus trukusios kapitalinės renovacijos visuomenei Kaune atvertas Lietuvos zoologijos sodas.
Lapkričio 13-oji pasaulio istorijoje:
1312 — gimė Anglijos karalius Edvardas III.
1850 — gimė škotų rašytojas Robert Louis Stevenson (Robertas Luisas Styvensonas), išgarsėjęs romanais „Lobių sala“ ir „Pagrobtasis“.
1868 — mirė italų kompozitorius Gioacchino Rossini (Džoakinas Rosinis), operų „Sevilijos kirpėjas“ bei „Vilius Telis“ autorius.
1903 — mirė prancūzų tapytojas impresionistas Camille Pissarro (Kamilis Pisaro).
1907 — pirmasis prancūzo Paul Cornu (Polio Kornu) sukonstruotas sraigtasparnis pakilo nuo žemės apie du metrus.
1913 — amerikietė Mary Phelps Jacob (Meri Felps Džeikob) užpatentavo pirmąją šiuolaikinę liemenėlę moterims.
1945 — generolas Charles De Gaulle (Šarlis De Golis) išrinktas laikinosios Prancūzijos vyriausybės prezidentu.
1950 — Tibetas JT apskundė Kinijos agresiją.
1956 — JAV Aukščiausiasis teismas nusprendė, jog priešingos rasės žmonių atskyrimas visuomeninio transporto priemonėse prieštarauja šalies Konstitucijai.
1973 — elektrinių darbininkams bei šachtininkams pradėjus streiką, Britanijoje paskelbta nepaprastoji padėtis.
1980 — JAV kosminis aparatas „Voyager I“ į Žemę atsiuntė pirmąsias detalias Saturno nuotraukas.
1982 — JAV prezidentas Ronald Reagan (Ronaldas Reiganas) atšaukė sankcijas prieš Europos firmas, tiekiančias dalis SSRS dujotiekiui.
1997 — Irako prezidento Saddam Hussein (Sadamo Huseino) nurodymu iš šalies išsiųsti JTO ekspertai, inspektavę šios šalies ginkluotę.
1999 — anglų kilmės boksininkas Lennox Lewis (Lenoksas Liujisas) nenuginčijamai tapo šio amžiaus bokso čempionu sunkiasvorių kategorijoje, nugalėjęs Evander Holyfield (Evanderį Holifildą).
2009 — JAV kosmoso tyrimų agentūra NASA pranešė, kad Mėnulyje aptiktas „pastebimas“ užšalusio vandens kiekis. Pirminiai Mėnulio zondo duomenys rodo, kad misija sėkmingai aptiko vandens nuolat šešėlyje esančiame Mėnulio krateryje.
2022 — slovėnai pirmąja šalies prezidente moterimi išrinko su buvusia Jungtinių Valstijų pirmąja ponia Melania Trump (Melanija Tramp) siejamą teisininkę Natašą Pirc Musar.
Lapkričio 13-oji šou pasaulyje:
1955 — gimė amerikiečių aktorė, komikė ir dainininkė Whoopi Goldberg (Vupi Goldberg).
1980 — gimė amerikiečių aktorė Monique Coleman (Monik Kolman).
1992 — Elton John (Eltonas Džonas) pirmą kartą koncertavo Meksikoje. Į sostinėje vykusį pasirodymą susirinko 90 000 klausytojų.
1997 — įvyko miuziklo „Liūtas karalius“ premjera.
2008 — Didžiojoje Britanijoje gimęs būgnininkas Mitch Mitchell (Mičas Mičelas), paskutinysis iš gyvųjų legendinės praeito amžiaus 7-ojo dešimtmečio roko grupės „The Jimi Hendrix Experience“ narių, buvo rastas miręs viešbučio kambaryje Oregone. Muzikantui buvo suėję 62-eji metai.
2010 — vienas iš prancūzų Naujosios bangos kino tėvų Jean-Luc Godard (Žanas Liukas Godaras) pateko į Holivudo Šlovės muziejų — jam buvo įteiktas garbės „Oskaras“ už viso gyvenimo pasiekimus.
2013 — dainininkė ir aktorė Jennifer Hudson (Dženifer Hadson) buvo pagerbta 2 512-ąja žvaigžde legendiniame Los Andželo šaligatvyje.
2013 — būdama 83 metų mirė aktorė Barbara Lawrence (Barbara Lorens).
Naujausi komentarai