Gruodžio 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-12-25 08:06
BNS inf.

Gruodžio 25-oji, ketvirtadienis, 52 savaitė.

Kalėdos
Kalėdos / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Nuo politikos
iki kultūros

Dangaus kūnai: saulė teka 8.41 val., leidžiasi 15.56 val. Dienos ilgumas 7.15 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 11.35 val., leidžiasi 22.07 val.

Vardadieniai:

Anastazija, Austė, Genė, Ginutė, Gražvydas

Datos:

Šv. Kalėdos

Gruodžio 25-oji Lietuvos istorijoje:

1566 — Gardino seime sudaryta Lietuvos ir Livonijos (Uždauguvio kunigaikštystės) unija.

1946 — gimė karo lakūnas, aviacijos pulkininkas Stasys Murza.

1957 — Birštono klebonijoje arkivyskupas Teofilius Matulionis slapta vyskupu įšventino kunigą Vincentą Sladkevičių.

1995 — Paryžiuje mirė lietuvių kilmės prancūzų filosofas Emanuelis Levinas. Gimė 1906 m. Kaune.

2001 — Vilniuje mirė kino režisierius Raimondas Vabalas. Gimė 1937 m. Paryžiuje.

2019 — mirė Laisvės premijos laureatas, partizanas Jonas Čeponis-Vaidevutis.

Gruodžio 25-oji pasaulio istorijoje:

352 — pirmą kartą nustatyta tiksli ir oficiali data, kad Kalėdos buvo švenčiamos gruodžio 25 dieną.

1492 — Christopher Columbus (Kristupo Kolumbo) flagmanas „Santa Maria“ sudužo ir nuskendo prie Haičio krantų.

1642 — gimė anglų matematikas Isaac Newton (Isakas Niutonas).

1741 — švedas Anders Celsius (Andersas Celsijus) paskelbė sukūręs temperatūros matavimo skalę.

1818 — Austrijos Oberndorfo vietovėje pirmą kartą buvo atlikta populiarioji Kalėdų daina „Tyli naktis“.

1914 — Pirmojo pasaulinio karo fronte tarp britų ir vokiečių karių įvyko garsiosios „Kalėdų paliaubos“: kariai vietoj kovų pasikeitė dovanomis ir žaidė futbolą.

1941 — II pasaulinio karo metais po 17 dienų apgulties Honkongas pasidavė japonams.

1975 — SSRS įvykdė galingą branduolinį sprogdinimą Sibire.

1985 — Sicilijoje (Italija) prasidėjo Etnos ugnikalnio išsiveržimas.

1989 — mirties bausmė įvykdyta nuverstajam Rumunijos komunistų lyderiui Nicolae Ceausescu (Nikolajei Čiaušesku) ir jo žmonai.

1991 — Michailas Gorbačiovas formaliai atsistatydino iš SSRS prezidento pareigų.

2008 — sulaukęs 78-erių mirė britų dramaturgas ir Nobelio literatūros premijos laureatas Harold Pinter (Haroldas Pinteris), viena didžiausių pastarųjų dešimtmečių teatro asmenybių.

2009 — būdamas 92-ejų metų amžiaus Norvegijoje mirė paskutinysis likęs gyvas Thor Heyerdahl (Turo Hejerdalo) kelionės plaustu „Kon- Tikis“ bendražygis Knut Haugland (Knutas Hauglandas). Gimė 1917 m.

2021 — į kosmosą paleistas Jameso Webbo (Džeimso Vebo) kosminis teleskopas: pajėgiausia kada nors į orbitą iškelta astronominė observatorija.

Gruodžio 25-oji šou pasaulyje:

1954 — gimė dainininkė Annie Lennox (Eni Lenoks).

1971 — gimė Noel Hogan (Noelas Houganas) iš grupės „Cranberries“.

1971 — gimė britų daininkė bei dainų autorė Dido (Daido).

1977 — sulaukęs 88 metų amžiaus, Šveicarijoje mirė garsusis komikas Charlie Chaplin (Čarlis Čaplinas). Gimė 1889 m.

1996 — įvyko kino filmo „Visuomenė prieš Larry Flyntą“ premjera.

2016 — mirė britų pop žvaigždė George Michael (Džordžas Maiklas). Gimė 1963 m.

