Rugsėjo 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 24-oji, trečiadienis, 39 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.05 val., leidžiasi 19.16 val. Dienos ilgumas 12.11 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 10.20 val., leidžiasi 19.31 val.
Vardadieniai:
Gedvinas, Gedvinė, Gerardas, Rupertas
Rugsėjo 24-oji Lietuvos istorijoje:
1624 — Chotine (Černovcų sr.) mirė Jonas Karolis Chodkevičius, žymus Lietuvos karvedys. Gimė 1560 m.
1904 — gimė aktorius Juozas Kanopka. Mirė 1990 m.
1932 — gimė poetas Pranas Raščius. Mirė 1987 m.
1950 — Maskvoje gimė Lietuvos aktorė Eglė Gabrėnaitė.
2009 — eidamas 67-uosius metus mirė žinomas Lietuvos aktorius Vladimiras Jefremovas. 2003 m. jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.
Rugsėjo 24-oji pasaulio istorijoje:
1688 — prancūzų karalius Liudvikas XIV paskelbia karą Šventajai Romos Imperijai.
1755 — gimė amerikiečių politikas ir teisininkas, pagrindinis JAV konstitucinės teisės sistemos įkūrėjas John Marshall (Džonas Maršalas).
1852 — prancūzų inžinierius Henri Giffard (Anri Žifaras) sukonstravo pirmą pasaulyje dirižablį.
1877 — paskutinis samurajų sukilimas buvo numalšintas naujokų armijos.
1896 — gimė garsus amerikiečių rašytojas F. Scott Fitzgerald (Skotas Fidžeraldas).
1932 — gimė rusų balerina Svetlana Beriosova. Mirė 1998 m.
1945 — mirė vokiečių fizikas, Geigerio skaitiklio kūrėjas Hans Wilhelm Geiger (Hansas Vilhelmas Geigeris). Gimė 1882 m.
1971 — apkaltinę šnipinėjimu, britai iš šalies išsiuntė 90 sovietų diplomatų.
1990 — Rytų Vokietija formaliai pasitraukė iš Varšuvos Pakto.
1991 — JT Saugumo Taryba vienbalsiai pritarė visuotiniam ginkluotės tiekimo embargui Jugoslavijoje kariaujančioms šalims.
1991 — mirė vaikų rašytojas Theodoras Geiselis (Teodoras Geiselis), geriau žinomas „Dr. Seusso“ ( Daktaro Sjuzo ) vardu. Vienas garsiausių jo kūrinių – „Kaip Grinčas pavogė Kalėdas“.
1993 — Nelsonas Mandela paragino pasaulio visuomenę atšaukti ekonomines ir diplomatines sankcijas prieš PAR.
2004 — mirė garsi prancūzų rašytoja Francoise Sagan (Fransuaza Sagan), pasaulinę šlovę pelniusi pirmuoju savo romanu „Sveikas, liūdesy“ („Bonjour Tristesse“), kurį parašė būdama aštuoniolikos metų.
2007 — 84-erių metų prancūzų filosofas Andre Gorz (Andrė Gorcas), vienas savaitraščio „Nouvel Observateur“ steigėjų, nusižudė kartu su žmona.
2009 — iš Briuselio muziejaus pavogtas belgų dailininko siurrealisto Rene Francois Ghislain Magritte (Renė Fransua Gislenas Magritas)paveikslas „Olympia“ nutapytas 1948 m. ir vertinamas 3 mln. eurų. Paveikslas atsirado 2012 metais, tačiau jo vagys taip ir nebuvo nustatyti.
2013 — „bitlų“ būgnininkas Ringo Starr (Ringas Staras) tapo Prancūzijos Meno ir literatūros ordino komandoru.
2019 — JAV Atstovų Rūmų lyderė demokratė Nancy Pelosi (Nensi Pelouzi) paskelbė, kad pradedamas oficialus apkaltos tyrimas dėl prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo). Atstovų Rūmai gruodį nubalsavo už apkaltą D. Trumpui, tačiau 2020 m. vasarį Senatas jį išteisino.
Rugsėjo 24-oji šou pasaulyje:
1936 — gimė amerikiečių televizijos laidos „Muppet show“ kūrėjas Jim Henson (Džimas Hensonas).
1941 — gimė Linda McCartney (Linda Makartni), Paul McCartney (Polo Makartnio) žmona, mirusi nuo vėžio.
1958 — gimė televizijos serialo „Heraklio kelionės“ žvaigždė Kevin Sorbo (Kevinas Sorbas).
1995 — amerikiečių aktorius, filmo „Supermenas“ žvaigždė Christopher Reeve (Kristoferis Ryvas) susižalojo nukritęs nuo arklio ir buvo paralyžiuotas.
1982 — dainininkas Prince (Princas) išleido singlą „1999“.
1988 — po valandą trukusių gaudynių dvejomis policijos mašinomis Džordžijos valstijoje (JAV) pareigūnai galiausiai suėmė amerikiečių soulo muzikos žvaigždę James Brown (Džeimsą Brauną).
1991 — grupė „Nirvana“ išleido albumą „Nevermind“.
2005 — 42 metų Demi Moore (Demi Mur) ir 27 metų Ashton Kutcher (Eštonas Kačeris), kurie susitikinėjo daugiau kaip dvejus metus, susituokė privačiuose namuose Beverli Hilse.
2011 — ispanų kino kūrėjo Isaki Lacuesta (Isakio Lacuestos) filmas „Dvigubi žingsniai“ (Los pasos dobles) buvo pripažintas geriausia San Sebastiano festivalio juosta.
