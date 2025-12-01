Gruodžio 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 1-oji, pirmadienis, 49 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 8.16 val., leidžiasi 15.59 val. Dienos ilgumas 7.43 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 3.16 val., teka 13.51 val.
Vardadieniai:
Algimanta, Butigeidas, Eligijus, Natas, Natalija
Datos:
Pasaulinė AIDS diena
Gruodžio 1-oji Lietuvos istorijoje:
1701 — Švedijos karalius Karolis XII su savo kariuomene įsiveržė į Žemaitiją.
1799 — Vilniaus vyskupystėje įvestas Julijaus kalendorius.
1882 — gimė istorikas, filosofas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius Levas Karsavinas. Mirė 1952 m.
1901 — gimė vertėjas Povilas Gaučys. Mirė 1991 m.
1912 — gimė literatūros tyrinėtojas Kostas Doveika. Mirė 1999 m.
1937 — gimė dailininkas Romanas Kazlauskas.
1941 — gimė dailininkas Raimundas Juozas Trušys.
1958 — Kaune mirė dramaturgė, prozininkė, poetė, literatūros kritikė, ir meno veikėja Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Gimė 1886 m. Joniškyje.
2019 — būdamas 29-erių Virginijus Sinkevičius pradėjo eiti už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingo Europos Komisijos nario pareigas. Jis tapo jauniausiu eurokomisaru Europos Sąjungos istorijoje.
2022 — iš Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovo pareigų atleistas režisierius Oskaras Koršunovas.
Gruodžio 1-oji pasaulio istorijoje:
1761 — gimė vaškinių figūrų Londone muziejaus įkūrėja Marie Tussaud (Mari Tiuso), kurios tikrasis vardas Marie Grosholtz (Mari Grosholc).
1825 — netikėtai mirė Rusijos imperatorius Aleksandras I-asis.
1906 — Paryžiuje atidarytas pirmasis pasaulyje kino teatras „Omnia Pathe“.
1918 — Islandija tapo nepriklausoma valstybe.
1955 — juodaodė Rosa Parks (Roza Parks) atsisakė užleisti savo vietą autobuse baltaodžiui. Ji buvo suimta, o Amerikoje prasidėjo pilietiniai judėjimai, kuriems vadovavo Martin Luther King Jr. (Markas Liuteris Kingas Jaunesnysis).
1959 — 12 valstybių pasirašė Antarktidos sutartį – žemyną sutarta naudoti tik taikiems mokslo tyrimams.
1963 — Nagalandas tapo 16-ta Indijos valstija.
1988 — pirmą kartą Pakistano istorijoje premjere tapo moteris – Benazir Bhutto (Benazir Bhuto).
1989 — SSRS lyderis Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) tapo pirmuoju sovietų lyderiu, apsilankiusiu Vatikane bei susitikusiu su Romos popiežiumi.
1991 — rinkėjai Ukrainoje pasisakė už atsiskyrimą nuo SSRS.
1997 — istorikai pareiškė, kad Šveicarijos bankų saugyklose yra trigubai daugiau II pasaulinio karo metais nacių priplėšto aukso nei galvota iki šiol.
1999 — mokslininkai pareiškė, kad jiems pirmą kartą iš esmės pavyko apčiuopti pilną žmogiškąją chromosomą, kuri atsakinga už genetiką žmogaus gyvenime.
2000 — Vincente Fox (Vinsentė Foksas) buvo inauguruotas Meksikos prezidentu.
2004 — būdamas 93 metų, mirė Olandijos princas Bernhard (Bernardas), kurio, kaip karo didvyrio, populiarumas smarkiai sumažėjo po 8-ojo dešimtmečio skandalo dėl „Lockheed“ lėktuvų.
2009 — Prancūzijos teismas patvirtino drastišką mados namų „Christian Lacroix“ sumažinimą (dėl ekonomikos nuosmukio), kurio metu buvo prarasti beveik visi darbuotojai ir nutraukta pagrindinė drabužių kūrimo veikla.
2010 — Italijos senoviniame Pompėjos mieste, kuriame prieš mėnesį sugriuvo visas vadinamasis Gladiatorių namas, nuvirto dar dvi antikinės sienos, sukėlusios karštas diskusijas dėl Italijos kultūros paveldo ateities.
2011 — Čilės poetui Nicanor Parra (Nikanorui Parai) paskirta prestižinė Cervantes (Servanteso) premija, įteikiama už ispanų kalba parašytus kūrinius.
2011 — eidama 82-uosius metus Berlyne po sunkios ligos mirė garsi vokiečių rašytoja Christa Wolf (Christa Volf).
Gruodžio 1-oji šou pasaulyje:
1935 — gimė amerikiečių aktorius ir režisierius Woody Allen (Vudis Alenas).
1944 — Santa Monikoje (Kalifornija, JAV) gimė grupės „Doors“ būgnininkas John Densmore (Džonas Densmoras).
1945 — Havajuose gimė JAV aktorė ir dainininkė, auksinių gaublių bei Emmy apdovanojimų laureatė Bette Midler (Betė Midler).
1967 — Niujorke gimė amerikiečių aktorius Nestor Gaston Carbonell (Nestoras Gastonas Karbonelis).
1968 — įvyko paskutinis Janis Joplin (Dženis Džoplin) pasirodymas su kompanija „Big Brother & the Holding Company“.
1976 — „The Sex Pistols“ dalyvavimas viename Didžiosios Britanijos televizijos šou sukėlė dalies visuomenės pasipiktinimą. Grupės gitaristas Glenn Matlock (Glenas Metlokas) interviu metu itin grubiai nusikeikė — po tokio pasirodymo grupė buvo uždrausta keliuose Britanijos miestuose.
1982 — „Epic Records“ išleido Michael Jackson (Maiklo Džeksono) viena populiariausių visų laikų albumą „Thriller“.
1987 — Prince (Princas) nusprendė nutraukti savo albumo „The Black Album“ įrašinėjimą. Dainininkas apsigalvojo tada, kai iki albumo išleidimo buvo likusi tik savaitė.
1995 — įvyko Frank Sinatra (Frenko Sinatros) daiktų aukcionas, kurio dėka daininkas užsidirbo 2,072,000 dolerių.
2005 — Holivudo sutuoktiniams Jennifer Garner (Dženifer Garner) ir Ben Affleck (Benui Aflekui), kurie prieš penkis mėnesius slapta susituokė Karibuose, gimė pirmasis vaikas – duktė.
2006 — Paryžiuje mirė prancūzų aktorė Claude Jade (Klod Džeid). Gimė 1948 m.
2009 — būdamas 75 metų mirė ispanų siaubo filmų žvaigždė Paul Naschy (Paulas Nasčis).
2010 — mados žurnalas „InStyle“ stilingiausia 2010 metų įžymybių pora paskelbė Kristen Stewart (Kristen Stiuart) ir Robert Pattinson (Robertą Patinsoną).
2010 — Los Andžele reperis Eminem (Eminemas) susišlavė daugiausia – net dešimt – „Grammy“ nominacijų.
2010 — Holivudo Šlovės alėjoje atidengta aktorės, „Oskaro“ laureatė Reese Witherspoon (Ris Viterspun) žvaigždė.
2010 — Kaliningrade atidengtas paminklas kino režisieriui Woody Allen (Vudžiui Alenui).
2014 — išleistas 8-asis Robbie Williams (Robio Viljamso) albumas „Under the Radar Volume 1“.
