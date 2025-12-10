Gruodžio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.29 val., leidžiasi 15.53 val. Dienos ilgumas 7.24 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.31 val., teka 22.48 val.
Vardadieniai:
Angelina, Eidimtas, Ilma, Loreta, Rimas
Datos:
Tarptautinė žmogaus teisių diena
Nobelio diena
Futbolo diena
Gruodžio 10-oji Lietuvos istorijoje:
1798 — Vilniuje mirė architektas klasicistas Laurynas Stuoka-Gucevičius, suprojektavęs Vilniaus rotušę bei Vilniaus katedrą. Gimė 1753 m.
1904 — Vilniuje pradėtas leisti pirmasis lietuvių dienraštis ,,Vilniaus žinios“. Leidėjas — Petras Vileišis.
1906 — gimė poetas Petras Kubilius (Kubilevičius). Mirė 1942 m.
1920 — gimė Lietuvos teatro aktorius Jonas Kavaliauskas. Mirė 2007m.
1931 — Antanas Smetona ypatingųjų tautos atstovų perrinktas 7 metų Respublikos Prezidento kadencijai (pagal 1928 metų Konstituciją).
1936 — gimė literatūros tyrinėtojas Vincas Kuzmickas. Mirė 1982 m.
2008 — eidamas 79-uosius metus mirė rašytojas, buvęs Seimo narys, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vytautas Petkevičius.
2009 — eidamas 83 metus mirė garsus Lietuvos kompozitorius ir pedagogas, operos „Pilėnai“ autorius Vytautas Klova.
2013 — Lietuvos teatro ir kino aktorei, režisierei Danutei Juronytei-Zelčiuvienei įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
Gruodžio 10-oji pasaulio istorijoje:
1282 — mirė Bizantijos imperatorius Mykolas VIII Paleologas, iš lotynų atkariavęs 57 metus jų rankose buvusį Konstantinopolį, perkėlęs ten sostinę ir atkūręs Bizantijos imperiją.
1819 — gimė italų revoliucionierius nacionalistas Felice Orsini (Feličė Orsinis), mėginęs nužudyti Napoleoną III (Napoleon III).
1830 — gimė amerikiečių poetė Emily Elizabeth Dickinson (Emilė Elizabetė Dikinson). Mirė 1886 m.
1843 — gimė vokiečių gydytojas ir bakteriologas Robert Koch (Robertas Kochas), atradęs juodligės, tuberkuliozės ir choleros bacilas.
1845 — britų inžinierius Robert Thompson (Robertas Tompsonas) užpatentavo pirmąsias pneumatines padangas.
1851 — gimė amerikiečių bibliotekininkas Melvil Dewey (Melvilis Devėjus). Jis sukūrė knygų klasifikavimo sistemą, kuri šiuo metu yra naudojama visame pasaulyje.
1868 — Londone, prie Parlamento aikštės, pradėjo veikti pirmasis pasaulyje šviesoforas.
1870 — gimė prancūzų poetas Pierre Louis (Pjeras Luji).
1891 — Berlyne gimė rašytoja, Nobelio premijos už literatūrą laimėtoja (1966 m.), Nelly Sachs (Nelė Zaks).
1894 — Paryžiuje pradėjo veikti pirmoji pasaulyje automobilių paroda.
1896 — mirė švedų pramonininkas, išradęs dinamitą ir įsteigęs premiją savo vardu Alfredas Nobelis.
1901 — italas Guglielmo Marconi (Guljelmas Markonis) pirmą kartą užmezgė radijo ryšį tarp Amerikos ir Europos.
1901 — pirmą kartą pradėtos teikti Nobelio premijos.
1903 — už nuopelnus fizikoje Nobelio premija buvo suteikta Pierre ir Marie Curie (Pjerui ir Mari Kiuri).
1904 — Paryžiuje 6 šalys (Prancūzija, Belgija, Olandija, Danija, Švedija ir Šveicarija) įkūrė Tarptautinę Futbolo Federaciją – FIFA.
1906 — Nobelio Taikos premija apdovanotas pirmasis amerikietis — prezidentas Theodore Roosevelt (Teodoras Ruzveltas).
1907 — Rudyard Kipling (Radjardas Kiplingas) apdovanotas Nobelio premija už pasiekimus literatūroje.
1930 — Niujorke bankrutavo „The Bank of the United States“.
1946 — JTO Generalinė Asamblėja įsteigė JTO Tarptautinį vaikų fondą UNICEF, kurio tikslas buvo padėti karo nusiaubtų šalių vaikams.
1990 — į Žemę sugrįžo pirmasis kosmose pabuvojęs žurnalistas japonas Toyehiro Akiyama (Tojehiras Akijama).
1993 — nutarta įsteigti naują JTO Žmogaus teisių komisaro instituciją.
1995 — JAV Aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo agentūros (NASA) mokslininkai gavo pirmuosius duomenis iš kosminio aparato „Galileo“, esančio uždaugiau kaip 3,7 mlrd. kilometrų atstumo.
1996 — PAR prezidento Nelson Mandela (Nelsono Mandelos) įsaku šalyje įsigaliojo nauja Konstitucija, užtikrinanti rasinę lygybę.
1998 — Osle (Norvegija) Nobelio taikos premija įteikta Šiaurės Airijos protestantų vadovui David Trimble (Deividui Trimblui) ir katalikų politikui John Hume (Džonui Hiūmui).
1999 — popiežius Jonas Paulius II atidarė Siksto koplyčią. Jos restauracija truko 20 metų.
2001 — įteikta Nobelio taikos premija Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) generaliniam sekretoriui Kofi Annan (Kofiui Ananui).
2006 — mirė Čilės diktatorius Augusto Pinochet (Augustas Pinočetas), šalį valdęs 1973—1990 metais.
2009 — JAV prezidentas Barack Obama (Barakas Obama) per iškilmingą ceremoniją Norvegijos sostinėje Osle atsiėmė auksinį Nobelio taikos premijos medalį ir diplomą už „milžiniškas pastangas sustiprinti tarptautinę diplomatiją ir žmonių bendradarbiavimą“, bei — už darbą „dėl pasaulio be branduolinių ginklų“.
2010 — Osle per iškilmingą Nobelio taikos premijos teikimo ceremoniją buvo pagerbtas laureatas Liu Xiaobo (Liu Siaobo).
2012 — Koloradas tapo antrąja Amerikos valstija, legalizavusia marihuaną.
2014 — pasauliniu vaikų teisių simboliu tapusi Malala Yousafzai (Malala Jusafzai), kuri vos išgyveno po talibų šūvio į galvą, tapo jauniausia Nobelio taikos premijos laureate.
2014 — Kinijos teikiamą Konfucijaus taikos premiją laimėjo Fidel Castro (Fidelis Kastras).
2016 — Nobelio literatūros premiją gavo muzikantas Bobas Dylanas.
2019 — Suomijoje 34 metų Sanna Marin (Sana Marin) oficialiai buvo paskirta premjere ir tapo jauniausia pasaulyje vyriausybės vadove.
Gruodžio 10-oji šou pasaulyje:
1968 — John Lennon (Džonas Lenonas) pirmą kartą surengė savo solinį pasirodymą televizijoje.
1984 — išleistas singlas „Do They Know It's Christmas?“.
1998 — Bruce Springsteen (Briusas Springstynas) laimėjo 2,5 metų trukusius ginčus su dviem britų įrašų kompanijomis, kurios siekė išleisti anksčiau viešai nepasirodžiusias dainas iš ankstyvojo muzikanto kūrybos periodo.
2005 — būdamas 65-erių metų mirė ilgai sirgęs žinomas amerikiečių komiškų vaidmenų atlikėjas Richard Pryor (Ričardas Prajoras).
2005 — privačios jungtuvių ceremonijos metu Matt Damon (Matas Deimonas) davė priesaiką savo draugei Luciana Barroso (Lusianai Baroso).
2010 — Holivudo aktorius Wesley Snipes (Veslis Snaipsas) pradėjo trejų metų laisvės atėmimo bausmę švelniausio režimo kalėjime Pensilvanijoje, kai buvo nuteistas už vengimą mokėti mokesčius.
