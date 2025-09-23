Rugsėjo 23-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 23-oji, antradienis, 39 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.03 val., leidžiasi 19.19 val. Dienos ilgumas 12.16 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 9.03 val., leidžiasi 19.23 val.
Vardadieniai:
Galintas, Galintė, Linas, Lina, Linė, Teklė
Datos:
Lietuvos žydų genocido atminimo diena
Tarptautinė gestų kalbų diena
Rugsėjo 23-oji Lietuvos istorijoje:
1793 — paskutinis Lenkijos ir Lietuvos valstybės seimas Gardine patvirtino sutartį su Prūsija, įteisinančią antrąjį Lenkijos ir Lietuvos padalijimą.
1920 — gimė viena iš žymiausių Lietuvos tapytojų Janina Pleškūnienė. Mirė 2010 m.
1931 — įsteigtas Šiaulių dramos teatras.
1942 — gimė rašytoja Justina Vaitkienė-Noak.
2004 — eidamas 87-uosius metus, mirė rašytojas ir kultūros mecenatas Albinas Šmulkštys. Mirtis rašytoją ištiko besimeldžiantį Panevėžio bažnyčioje.
2014 — Seimas įteisino ritualinį gyvulių skerdimą pagal musulmonų ir judėjų papročius.
Rugsėjo 23-oji pasaulio istorijoje:
1817 — Ispanija pasirašė sutartį su britais dėl draudimo prekiauti vergais.
1819 — Paryžiuje gimė prancūzų fizikas, Paryžiaus politechnikos mokyklos profesorius Armand Fizeau (Armanas Fizo). 1848 m. jis sukūrė dangaus šviesulių greičio nustatymo metodą, o 1849 m. išmatavo šviesos greitį Žemės sąlygomis. Mirė 1896 m.
1846 — astronomas Johann Gottfried Galle (Johanas Gotfridas Gelas) tapo pirmuoju žmogumi pastebėjusiu Neptūno planetą.
1862 — Otto von Bismarck (Otas fon Bismarkas) buvo paskirtas Prūsijos Ministru Pirmininku.
1870 — Kanuose mirė XIX a. prancūzų rašytojas Prosper Merimee (Prosperas Merimė). 1840 m. jis išleido vieną geriausių savo kūrinių apysaką „Kolomba“ (Colomba), kur rašytojas apdainavo Korsiką, o 1845 m. pasirodė apysaka „Karmen“ (Carmen), pagal kurią Bize sukūrė žinomą operą. Gimė 1803 m. Paryžiuje.
1917 — gimė Knut Haugland (Knutas Hauglandas) – vienas iš Thor Heyerdahl (Turo Hejerdalo) kelionės plaustu „Kon-Tikis“ bendražygių. Šiuo plaustu jie 1947 metais perplaukė apie pusę Ramiojo vandenyno iš Peru į Taitį. K. Haugland'as mirė 2009 m.
1939 — Londone mirė garsus austrų neuropatologas, psichiatras, psichoanalizės metodo pradininkas Sigmund Freud (Zigmundas Froidas).
1973 — mirė vienas didžiausių XX a. Lotynų Amerikos poetų, kūrusių ispanų kalba, Pablo Neruda (Pablas Neruda). 1971 m. jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija. Gimė 1904 m. Čilėje.
1990 — Irako prezidentas Saddam Hussein (Sadamas Huseinas) pareiškė, jog sunaikins Izraelį bei paskelbs visuotinį karą prieš JT sankcijas, kuriomis, pasak jo, siekiama „užsmaugti“ Iraką.
1991 — Irako kareiviai Bagdade sulaikė JT pareigūnus ir konfiskavo dokumentus, liudijančius, jog Irakas vykdo branduolinės ginkluotės projektus.
1991 — Armėnija paskelbė nepriklausomybę.
1998 — mažiausiai 108 žmonės žuvo ir 100 tūkst. liko be pastogės, uraganui „Georges“ praūžus pro Karibų jūros salas.
2007 — būdamas 84-erių metų amžiaus, mirė pasaulinio garso pantomimos artistas Marcel Marceau (Marselis Marso). Ne vieną dešimtmetį M.Marceau įkūnijo tylųjį meną, keldamas juoką ir spausdamas ašaras viso pasaulio publikai.
2019 — Rusija prisijungė prie Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos.
Rugsėjo 23-oji šou pasaulyje:
1920 — gimė amerikiečių aktorius, dainininkas, šokėjas Mickey Rooney (Mikis Runis).
1926 — gimė amerikiečių džiazo saksofonistas ir kompozitorius John Coltrane (Džonas Koltreinas).
1943 — gimė ispanų dainininkas Julio Iglesias (Chulijas Iglesias).
1949 — gimė dainininkas Bruce Springsteen (Briusas Springstynas).
1969 — Didžiosios Britanijos dienraštis „The Daily Mirror“ neteisingai paskelbė, kad mirė Paul McCartney (Polas Makartnis). Tai buvo pirmas kartas, kai išspausdintas šis gandas.
1997 — Sarajevo olimpiniame stadione 45 tūkstančiams musulmonų, kroatų, serbų bei NATO taikdarių koncertavo roko grupė „U2“.
2011 — legendinė Žaliojo Kyšulio salų dainininkė Cesaria Evora (Sezarija Evora) paskelbė baigianti savo muzikinę karjerą.
2014 — amerikiečių dainininkė Jennifer Hudson išleido 3-ąjį studijinį albumą „JHUD“.
