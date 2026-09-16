Rugsėjo 16-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.51 val., leidžiasi 19.37 val. Dienos ilgumas 12.46 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 14.00 val., leidžiasi 20.39 val.
Vardadieniai:
Alemandas, Edita, Eufemija, Gediminas, Jogintė, Kamilė, Kipras, Kiprijonas, Kornelijus, Rimgaudas
Datos:
Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena
Gvakamolės diena
Rugsėjo 16-oji Lietuvos istorijoje:
1741 — gimė mokytojas, spaudos darbuotojas, bitininkystės vadovėlio „Naudingos bičių knygelės“ autorius Danielius Gotlibas Zetegastas. Mirė 1813 m.
1850 — gimė Petras Kriaučiūnas, pedagogas, kultūros veikėjas, vertėjas.
1989 — pradėtas leisti laikraštis „Respublika“.
2011 — eidamas 74-uosius metus mirė kalbininkas, Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesorius emeritas Aleksas Girdenis.
2011 — eidamas 77-uosius metus mirė kompozitorius, dirigentas Mindaugas Tamošiūnas.
Rugsėjo 16-oji pasaulio istorijoje:
1498 — mirė garsus Ispanijos inkvizitorius Tom de Torquemada (Tomas de Torkemada). Jo vardas tapo žiaurumo simboliu.
1620 — iš Anglijos į Ameriką išplaukė laivas „Mayflower“ su emigrantais, įkūrusiais pirmąją koloniją dabartinės Masačiusetso valstijos teritorijoje.
1736 — mirė vokiečių mokslininkas Gabriel Daniel Fahrenheit (Gabrielius Danielis Farenheitas), termometro išradėjas.
1908 — susijungus amerikiečių mašinų gamybos bendrovėms „Buick“ ir „Oldsmobile“ buvo įkurta „General Motors“.
1975 — Australijai priklausiusi Papua ir Naujoji Gvinėja tapo nepriklausoma valstybe.
1976 — JAV Vyskupų Bažnyčia patvirtino moterų teisę tarnauti kunigų ir vyskupų pozicijose.
1977 — sulaukusi 53-jų metų amžiaus, Paryžiuje mirė garsi operos dainininkė Maria Callas (Marija Kalas). Garsiausius vaidmenis primadona sukūrė Belinio operoje „Norma“ ir Pučinio operoje „Tosca“.
1978 — Žemės drebėjimo aukomis Irane tapo 25 000 žmonių.
1996 — Prancūzija pradėjo 18 branduolinių raketų demontavimo darbus Alpėse.
2010 — Popiežius Benediktas XVI atskrido į Škotijos sostinę Edinburgą, pradėdamas istorinį keturių dienų oficialų vizitą Didžiojoje Britanijoje.
2020 — Barbadosas pranešė ketinantis išsižadėti Jungtinės Karalystės monarchės Elizabeth II (Elzbietos II) kaip oficialios valstybės vadovės ir iki kitų metų lapkričio tapti respublika.
2020 — Japonijos premjeras Shinzo Abe (Šindzas Abė) ir jo vyriausybė atsistatydino, užleisdami vietą jo politiniam įpėdiniui Yoshihidei Sugai (Jošihidei Sugai).
2022 — „Inspiration4“, paleistas „SpaceX“, tapo pirmuoju civilių kosminiu orlaiviu, su keturių žmonių įgula pakilęs į trijų dienų kelionę aplink Žemę.
2022 — Irano pareigūnai paskelbė apie 22 metų kurdų kilmės Mahsos Amini mirtį vienoje Teherano ligoninėje po Irano moralės policijos arešto anksčiau rugsėjį. Šalyje įsiplieskė protestai. Teheranas dėl susidorojimo su demonstrantais sulaukė Vakarų sankcijų.
Rugsėjo 16-oji šou pasaulyje:
1924 — Niujorke gimė aktorė Lauren Bacall (Loren Bakal), aktoriaus Humphrey Bogarto (Hamfrio Bogarto) našlė.
1925 — gimė amerikiečių bliuzo legenda BB King (Bibi Kingas).
1947 — gimė britų komikas Russ Abbott (Rasas Ebotas).
1948 — gimė buvęs britų grupės „The Who“ būgnininkas Kenny Jones (Kenis Džounsas).
1952 — gimė JAV aktorius Mickey Rourke (Mikis Rurkas), filmų „9 savaitės“ ir „Nuodėmių miestas“ žvaigždė. Mirė 2012 m.
1956 — gimė garsus amerikiečių iliuzionistas Deivid Copperfield (Deividas Koperfildas).
1988 — tūkstančiai amerikiečių pateikė prašymus įsigyti naujai kreditinei kortelei, pavadintai Elvis Presley (Elvio Preslio) vardu.
1991 — amerikiečių roko grupės „Guns N' Roses“ muzikantai tapo pirmieji, vienu metu išleidę du albumus „Use Your Illusion I“ ir „Use Your Illusion II“.
2012 — savo namuose Kente, Anglijoje, mirė devintą dešimtį metų ėjęs animacijos legenda John Coates (Džonas Koutsas), kuris sukūrė „The Beatles“ 1968 metų filmą „Geltonas povandeninis laivas“ (Yellow Submarine).
2013 — popdainininkė Pink paskelbta „Billboard“ metų moterimi.
2014 — Barbara Streisand (Barbara Straizand) išleido 34-ąjį savo albumą „Partners“.
2014 — amerikiečių grupė „Boyz II Men“ išleido albumą „Collide“.
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