Ruginienė: šiemet nemokamus pietus gaus trečdalis visų mokinių, tam skirta beveik 60 mln. eurų

„Man svarbu, kad rugsėjo 1-oji visiems vaikams būtų vienodai laukiama šventė. Kad šeimai nereikėtų rinktis, kurių būtinų mokyklinių reikmenų galima atsisakyti, ir kad kiekvienas vaikas mokykloje galėtų gauti šiltus, sveikus pietus“, – savo „Facebook“ paskyroje antradienį rašė I. Ruginienė.
Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkst. mokinių nemokamus pietus.
„Valstybės pagalba šeimai prasideda nuo labai konkrečių dalykų. Būtent juos ir turime užtikrinti“, – teigė ministrė.
Pasak jos, nemokami pietūs be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams.
Nuo kitų metų šią galimybę numatoma pradėsime plėsti ir į trečią klasę, 2028-aisiais – į ketvirtą.
Ministrės teigimu, mažesnes pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti.
Kaip skelbė ELTA, siekiant spręsti demografines problemas, Ingos Ruginienės Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais.
Aštuonios ministerijos pasiūlė šeimos politikos priemones, skirtas gimstamumo krizei spręsti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) siūlymas – peržiūrėti motinystės išmokų bei vaiko priežiūros atostogų tvarką, įvesti nemokamą 3–4 klasių vaikų maitinimą atitinkamai nuo 2027 ir 2028 m.
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