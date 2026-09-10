 Ruduo jau ruošiasi perimti vietą: lis lietus, griaudės perkūnija

Ruduo jau ruošiasi perimti vietą: lis lietus, griaudės perkūnija

2026-09-10 06:51 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

<span>Ruduo jau ruošiasi perimti vietą: lis lietus, griaudės perkūnija</span>
Ruduo jau ruošiasi perimti vietą: lis lietus, griaudės perkūnija / I. Gelūno/BNS nuotr.

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Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Kartena – iki 143 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – 80 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 78 cm, Jūroje ties Taurage – 77 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 47 cm. Žymesnis kilimas, iki 30 cm, stebimas Šušvėje ties Josvainiais.

Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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