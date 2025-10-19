Rokiškis už 0,74 mln. eurų planuoja sutvarkyti bažnyčių ir cerkvių prieigas

Kaip BNS sakė savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja ir projekto rengėja Reda Ruželienė, šis projektas yra itin svarbus gerinant miesto ir rajono infrastruktūrą.
„Pagrindinis dėmesys skiriamas Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčiai kaip kultūros paveldui. Prieš prasidedant projektui, kelių būklė buvo prasta, nebuvo automobilių aikštelių, o tai ribojo patekimą ir į senamiestį“, – BNS sakė R. Ruželienė.
Pasak jos, šiuo metu vyksta pirmojo etapo darbai – modernizuojama automobilių aikštelė šalia Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios, įrengiamas apšvietimas, tualetas, pėsčiųjų takai.
Šiems darbams skirta 390 tūkst. eurų, iš kurių 318 tūkst. eurų finansuoja Europos Sąjunga ir 73 tūkst. eurų – savivaldybė. Statybos įmonė „Dotana“ darbus numato baigti 2027 metų birželį.
Antrojo etapo metu iki 2027 metų pabaigos planuojama sutvarkyti Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios bei Bobriškio sentikių cerkvės infrastruktūrą. Tam numatoma skirti 350 tūkst. eurų, iš jų 297 tūkst. eurų būtų europinės lėšos, o savivaldybės indėlis siektų apie 52 tūkst. eurų.
