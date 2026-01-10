Rokiškis paskelbtas 2026-ųjų Lietuvių kalbos dienų sostine

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka laimėjo VLKK rengtą Lietuvių kalbos dienų sostinės konkursą.
Bibliotekos projektas „Anys kalbes žodžiais. Rokiškis – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2026“ pripažintas geriausiu tarp trijų pateiktų projektų.
Užsitikrinę VLKK paramą, projekto sumanytojai ruošiasi bendruomenę įtraukti į gilesnį kalbos ir tarmės pažinimą, plėsti kultūrines partnerystes ir plačiau skleisti Rokiškio krašto literatūrinį paveldą.
Numatyta kviesti įvairaus amžiaus grupes į edukacinius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, literatūrines parodas, diskusijas, kitas veiklas.
Be tradicinių renginių suplanuota ir inovatyvių dalykų, pavyzdžiui, instaliacija „Žodžių medis“.
„Siekdami tapti Lietuvių kalbos dienų sostine ir reprezentuoti Rokiškio miestą bei atstovauti Rokiškio krašto kultūrai, norime savo patirtį ir naujas kūrybines iniciatyvas pristatyti visos šalies mastu, skatinti gyvą ir šiuolaikišką lietuvių kalbos sklaidą“, – sakė projekto vadovė Audronė Vainauskaitė.
Lietuvių kalbos dienų sostinės renginius Rokiškyje planuojama pradėti vasario 6 dieną ir tęsti iki kovo pabaigos.
Lietuvių kalbos dienos VLKK iniciatyva rengiamos nuo 2016 metų kasmet vasario–kovo mėnesiais. Jų sostine jau yra buvę Ignalina, Ukmergė, Šakiai, Gargždai, Biržai ir Šiauliai.
Anot pranešimo, Lietuvių kalbos dienų sostinės titulas suteikia galimybę tapti tų metų lietuvių kalbai skirtų kultūrinių renginių centru.
