Radiacinės saugos centras ramina visuomenę dėl situacijos Zaporižios AE

Centras akcentuoja, kad galimos branduolinės avarijos atveju šalies gyventojams ir aplinka grėsmės nėra.
„Ši atominė elektrinė nuo Lietuvos yra nutolusi daugiau nei 900 km atstumu, todėl, vadovaujantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir buvusių branduolinių avarijų patirtimi, avarijos atveju Zaporižios AE Lietuvos gyventojai ir aplinka nepatirtų reikšmingo radiologinio poveikio“, – rašoma centro pranešime.
Be kita ko, jis taip pat pažymi, kad avarijos Zaporižios AE atveju Lietuvos gyventojams vartoti kalio jodido tablečių poreikio nebūtų.
Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl branduolinės katastrofos pavojaus Rusijos dalinių okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje šalies pietuose.
Padėtis kritiška, nes elektrinė jau savaitę yra atjungta nuo elektros tinklo, sakė V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi.
Zaporižios AE buvo okupuota rusų dalinių netrukus po invazijos pradžios 2022 m.
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafelis Grossis keliskart derėjosi su karo šalimis, kad būtų deeskaluota padėtis elektrinėje.
