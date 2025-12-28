Rusijai – Lietuvos nota dėl derybų JAV išvakarėse suintensyvintų atakų prieš Kyjivą

Nota sekmadienį įteikta Rusijos ambasados atstovui, taip pasmerkiant Kremliaus mėginimą sužlugdyti JAV ir Ukrainos prezidentų pastangas nutraukti karą, pranešė URM.
„Lietuvos Respublika masinius Ukrainoje apšaudymus JAV ir Ukrainos prezidentų susitikimo išvakarėse laiko aiškiu įrodymu, kad Rusija siekia sužlugdyti taikos derybas ir tęsti karą“, – teigiama pranešime.
Anot ministerijos, šeštadienio Rusijos ataka be elektros ir šilumos paliko milijoną Kyjivo gyventojų, be to, raketos ir dronai pataikė į daugiau nei dešimtį gyvenamųjų daugiaaukščių namų, vieną iš Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos pastatų.
URM teigimu, notoje pabrėžiama, kad „tikslingos atakos prieš energetikos infrastruktūrą yra tiesioginis ir masinis kėsinimasis į civilių gyventojų gyvybes, prilygstantis karo nusikaltimui“.
Dokumentu dar kartą reikalaujama Rusijos nutraukti karą Ukrainoje, išvesti savo kariuomenę iš tarptautinės bendruomenės pripažintos Ukrainos teritorijos bei atlyginti karo veiksmais padarytą žalą.
Kaip skelbė BNS, šeštadienį per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kyjive ir jo priemiesčiuose žuvo vienas žmogus, o dar kelios dešimtys buvo sužeista.
Kremliaus atakos sustiprėjo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui sekmadienio vakarą (Lietuvos laiku) Floridoje susitiksiant su JAV vadovu Donaldu Trumpu deryboms, kaip užbaigti nuo 2022-ųjų vykstančią Rusijos invaziją, pareikalavusią dešimčių tūkstančių gyvybių.
Susitikime turi būti kalbama apie naują 20 punktų planą, pagal kurį karas būtų įšaldytas ties dabartine fronto linija.
