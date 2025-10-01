Zelenskis: situacija Zaporižios atominėje elektrinėje kritinė

Jis sakė, kad sugedo vienas iš atsarginių dyzelinių generatorių, naudojamų darbui užtikrinti, o elektros energijos tiekimo nutraukimas kelia grėsmę visiems.
Tai yra ilgiausias Zaporižios atominės elektrinės gedimas nuo tada, kai Rusija įsiveržė į šią didžiausią Europoje atominę elektrinę ir ją užgrobė.
„Jau septynios dienos. Nieko panašaus dar nėra buvę“, – sakė V. Zelenskis savo kasdieniame kreipimesi ir pridūrė: „Padėtis yra kritinė“.
Maskva ir Kyjivas ne kartą kaltino vieni kitus, kad užpuolę elektrinę jie rizikuoja sukelti galimai pražūtingą branduolinę katastrofą, ir apsikeitė kaltinimais dėl pastarojo elektros energijos tiekimo sutrikimo.
„Dėl Rusijos atakų elektrinė buvo atjungta nuo elektros energijos tiekimo ir elektros tinklo. Jai elektra tiekiama iš dyzelinių generatorių“, – sakė V. Zelenskis.
Praėjusią savaitę Rusija pareiškė, kad elektrinė – kurią ji perėmė į savo rankas pirmosiomis 2022 metų karo savaitėmis – po atakos, kurią ji priskyrė Ukrainai, gauna atsarginį elektros energijos tiekimą.
V. Zelenskis apkaltino Maskvą, kad ji oro smūgiais trukdo remontuoti elektros tiekimo linijas, sakydamas, kad „tai kelia grėsmę absoliučiai visiems“.
Šeši elektrinės reaktoriai, kurie iki karo gamino maždaug penktadalį Ukrainos elektros energijos, buvo išjungti Maskvai perėmus valdžią.
Tačiau elektrinei reikia elektros energijos, kad būtų palaikomos aušinimo ir saugos sistemos, neleidžiančios reaktoriams išsilydyti, nes tai gali sukelti branduolinį incidentą.
Nuo karo pradžios Zaporižioje kilo daugybė grėsmių saugumui, įskaitant dažnus netoliese vykstančius apšaudymus, nuolatinius elektros energijos tiekimo nutraukimus ir darbuotojų trūkumą.
Netoli Energodaro miesto, prie Dnipro upės, esanti elektrinė yra netoli fronto linijos.