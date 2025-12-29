Ekspertas: Lietuvai pavyko išsiderėti geras rusiškų dujų tranzito sąlygas

Jo teigimu, tranzitas Maskvai turi kainuoti daugiau, nes jis svarbus tik jai – Lietuva rusiškos energijos nebenaudoja jau kelerius metus.
„Tai yra nebloga žinia, nes čia mes buvome šiose derybose stipresnioji pusė, nes dujos mums visiškai nebereikalingos iš vamzdžio, jos reikalingos tik Karaliaučiui. Kiek buvo galima išsiderėti, manau, išsiderėta, ir tai yra gerai“, – BNS sakė V. Jankauskas.
„Visi sakėme, kad neabejotinai turi būti didesnė suma negu buvo, nes iš tikrųjų jau ir didesnis kiekis dujų yra transportuojamas į Kaliningrado sritį“, – tikino ekspertas.
Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ ir Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ pirmadienį pasirašė penkerių metų trukmės sutartį dėl dujų tranzito per Lietuvą į Kaliningradą.
Kitais metais Lietuvos pajamos iš šio tranzito sieks apie 30 mln. eurų – daugiau nei dukart daugiau nei pagal dabartinę sutartį.
V. Jankausko teigimu, dujų transportavimas dujotiekiu per Lietuvą Kaliningradui yra reikalingas, nes Baltijos šalims sinchronizavus elektros tinklus Rusijos eksklavas tapo energetine sala, todėl jame daugiau elektros gaminama iš dujų.
„Jiems dujos ir dujomis kūrenamos elektrinės yra labai svarbios. Tai visi šie svarbūs elementai turbūt automatiškai ir suponavo tai, kad kaina turėjo būti didesnė“, – pabrėžė ekspertas.
Pasak jo, nepaisant to, jog Kaliningradas yra pasiruošęs apsirūpinti suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD), jei tranzitas nutrūktų, per Lietuvą vamzdynu tiekiamos dujos sričiai yra gerokai pigesnės nei SGD.
„Jie turi ir laivą (SGD saugyklą – BNS) pasistatę, kuriuo gali importuoti dujas, ir turi dujų saugyklą. Reiškia, galėtų atsivežti tų dujų. Bet SGD, kurios turėtų būti atvežamos laivais ir išdujinamos, yra gerokai brangesnės negu tiesiog einančios vamzdynu“, – teigė V. Jankauskas.
Kaip rašė BNS, pagal sutartį iki 2030 metų pabaigos Rusija, kaip ir dabar, galės transportuoti per Lietuvą 10,5 mln. kubinių metrų dujų per parą (arba energijos vienetais – 111,3 GWh).
Kaip BNS paaiškino „Amber Grid“, atsiskaitymas vyks kas mėnesį už pajėgumus, išreikštus energijos vienetais, o tai sumažina riziką, kad dėl kaloringumo skirtumų smarkiai keistųsi nurodyta 30 mln. eurų suma.
Iki šiol „Amber Grid“ metinės pajamos iš šio tranzito siekė apie 13 mln. eurų, tačiau priklausomai nuo dujų kaloringumo kai kuriais metais jos siekė iki 20 mln. eurų.
Pernai tranzito į Kaliningradą per Lietuvą apimtys didėjo 9 proc. iki 26,1 teravatvalandės (TWh), arba 2,5 mlrd. kubų.
Naujausi komentarai