Premjerė priekaištų Nidai Grunskienei neturi

„Aš nežinau, ar aš galėsiu ateiti į balsavimą, nes aš turiu labai įtemptą darbotvarkę. (...) Aš jai pernelyg didelių priekaištų darbe neturiu, aš ir patirties iš tikrųjų nelabai turiu su ja dirbant, nes pati kaip premjerė esu tik nepilnus keturis mėnesius. (...) Man tiesiog labai sunku spręsti, galiu tik tiek (pasakyti – BNS), kiek girdžiu iš viešosios erdvės, tai neigiamo nusistatymo visiškai neturiu“, – žurnalistams antradienį Seime sakė Vyriausybės vadovė.
Valdančiųjų prašymu Seimas nusprendė dėl N. Grunskienės kandidatūros balsuoti slaptai. Premjerės nuomone, toks būdas – „pats patikimiausias būdas laisvai reikšti nuomonę“.
„Kai (slaptai – BNS) balsuojame dėl personalijų, nėra jokių baimių, kad yra partinė drausmė, pavyzdžiui, kad turi balsuoti vienaip ar kitaip žmonės. (...) Jeigu mes norime demokratinio, laisvo balsavimo, tai slaptas balsavimas būtent yra tas būdas“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, opozicija svarsto, kad slaptas balsavimas rodo, jog valdantieji atmes N. Grunskienės kandidatūrą, ir tai vadina kerštu už teisėsaugos tyrimus vadinamosiose „čekiukų“ bylose.
„Reikia pamiršti tokias etiketes, jų pastaruoju metu klijuojama labai daug. (...) Matyt, kandidatė aplankė frakcijas, atsakė į klausimus ir vėlgi, kodėl slaptas balsavimas? Kad kiekvienas asmeniškai, tuos argumentus išgirdęs, padarytų savo asmeninį sprendimą“, – teigė premjerė.
Kaip rašė BNS, N. Grunskienės vadovavimo laikotarpiu jai ne kartą teko eiti į Seimą ir prašyti panaikinti vadinamosiose „čekiukų“ bylose atsidūrusių parlamentarų teisinės neliečiamybės.
N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai generaliniu prokuroru buvo Evaldas Pašilis.
Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
