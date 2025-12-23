Grunskienė: jei keršija už principingą darbą, galiu išeiti pakelta galva

„Žinokite, jeigu už principingą darbą, kaip jūs sakote, keršija, tai tada aš priimu visus variantus. Aš pirmą kadenciją atidirbau sąžiningai, principingai ir tikrai galiu išeiti pakelta galva. Tikrai palieku viską spręsti Seimo nariams“, – žurnalistams antradienį Seime sakė N. Grunskienė.
Taip ji kalbėjo opozicijai svarstant, kad valdantieji gali slaptu balsavimu atmesti N. Grunskienės kandidatūrą.
Generalinė prokurorė nesiėmė vertinti politikų sprendimo dėl jos patvirtinimo balsuoti slaptai ir teigė dėl balsavimo besijaučianti rami.
„Žinokit, kažkaip negalvoju nieko, svarbiausia yra atlikti sąžiningą darbą, ką dariau visos kadencijos metu, vadovavausi sąžine ir įstatymu. Tai šiandien diena yra tokia, kad turiu įvertinimą iš prezidento, turiu įvertinimą iš Seimo narių, kad nebuvau kišeninė, ir man labai to užtenka“, – kalbėjo N. Grunskienė.
Ji teigė, kad jei Seimas jos nepatvirtins, vis tiek liksianti dirbti prokuratūroje.
„Visada galima padaryti ir kitaip, ir geriau. O klaidų visada gali būti, kadangi sprendimus reikia priimti dabar ir būna atvejų, kuomet ir pagalvoti nėra laiko. Tai žinoma, dabar atsigręžus atgal, turint daugiau laiko apmąstyti, pagalvoti, įvertinti, visada galima geriau. Bet pasikartosiu, dirbau principingai ir vadovavausi tik įstatymu“, – sakė N. Grunskienė.
Pagal Konstituciją, generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Kaip rašė BNS, N. Grunskienės vadovavimo laikotarpiu jai ne kartą teko eiti į Seimą ir prašyti panaikinti vadinamosiose „čekiukų“ bylose atsidūrusių parlamentarų teisinės neliečiamybės.
Seimas yra panaikinęs „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybė.
Prokurorė buvo kreipusis ir dėl socialdemokratų Arūno Dudėno ir Antano Nedzinsko imunitetų, tačiau Seimas neleido patraukti jų baudžiamojon atsakomybėn.
Prokuratūra beveik visoje Lietuvoje tiria tarnybinių lėšų naudojimo pagrįstumą 2019–2023 metų savivaldos kadencijoje.
BNS rašė, kad N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai generaliniu prokuroru buvo Evaldas Pašilis.
Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
