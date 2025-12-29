Prokuroro prašymą išteisinti buvusią mokytoją dėl kurstymo Nida Grunskienė vadina normalia praktika

„Visai, sakyčiau, natūralu ir normalu, kadangi prokuroras susipažino, įvertino – jis yra besispecializuojantis būtent tokio pobūdžio bylose – ir jisai priėmė sprendimą prašyti išteisinti. Tai aš manau, kad demokratinėje valstybėje tai yra normalu“, – LRT televizijai pirmadienį sakė N. Grunskienė.
Kaip rašė BNS, anksčiau prokuratūra siekė moterį patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl jos 2023 metais parašyto straipsnio „LIETUVI, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“. Kaltinime rašoma, kad jame žeminami Lietuvoje gyvenantys rusakalbiai.
Tačiau kovą teismas patenkino prokuroro prašymą ir grąžino bylą prokuratūrai, kuri šį prašymą motyvavo kaltinamojo akto trūkumais bei būtinybe „įvertinti veikos pavojingumą“.
Įtardamas, jog byla prokuratūroje gali įstrigti, siekiant išvengti viešo bylos nagrinėjimo ir galimo išteisinimo, kaltinamosios advokatas Tomas Januškevičius pateikė skundą Vilniaus apygardos teismui, prašydamas bylą grąžinti teismui.
Skundą aukštesnės instancijos teismas patenkino – panaikino nutartį dėl bylos grąžinimo prokurorui ir nurodė ją toliau nagrinėti teisme.
N. Grunskienė sako apie šią bylą sužinojusi iš žiniasklaidos ir pavedusi patikrinti ikiteisminį tyrimą.
„Buvo pavesta Generalinės prokuratūros prokurorui, kuris specializuojasi būtent tokio pobūdžio bylose, kad jis patikrintų šį ikiteisminį tyrimą. Ir susipažinus su jo patikrinimo išvada, vis dėlto buvo nuspręsta pakeisti prokurorą ir pavesti, kad valstybinį kaltinimą palaikytų jau Generalinės prokuratūros prokuroras“, – aiškino generalinė prokurorė.
„Jis priėmė sprendimą prašyti teismo, kad būtų grąžinta byla tyrimui papildyti. Teismas sutiko, aukštesnysis panaikino (...) ir prokuroras, palaikantis valstybinį kaltinimą, paprašė išteisinti“, – pridūrė ji.
