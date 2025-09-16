Policininkų kolektyvinėje sutartyje – daugiau potencialių išmokų, laisvadieniai turintiesiems vaikų

Kaip pranešė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF), jos pirmininkei Loretai Soščekienei su kitomis profsąjungomis ir policijos vadovybe antradienį pasirašius sutartį, ši įsigalioja trečiadienį.
Sutarčiai įsigaliojus, Policijos departamente be kita ko bus įsteigta pareigybė susitarimo nuostatų vykdymo koordinavimui ir įgyvendinimo kontrolei.
L. Soščekienė pabrėžė, kad praktiškai visus prieš derybas išsikeltus tikslus pavyko pasiekti, nors tam reikėjo ne vieno posėdžio. Dėl sutarties sąlygų su policija derėjosi LTPF ir Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas.
LTPF pirmininkė akcentavo darbdavio galimybę paskatinti pareigūnus už ištarnautą laiką, švenčių ir jubiliejų progomis, priimti sprendimą finansuoti darbuotojo studijas ar jų dalį, palankiau darbuotojo atžvilgiu spręsti žalos dėl sugadintos tarnybinės transporto priemonės atlyginimo klausimą.
Sutartimi visiems mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems darbuotojams taip pat suteikiama teisė į bent dešimties darbo dienų nepertraukiamas atostogas moksleivių atostogų metu.
Tuo metu darbuotojo artimojo mirties atveju darbdavys suteiks tris laisvas apmokamas darbo dienas bei išmokės vienkartinę pašalpą, kuri sieks 45 proc. Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio.
Anot L. Soščekienės, pavyko praplėsti tarnybos vietovės sampratą. Tai leis lengviau spręsti butpinigių skyrimą ir mokėjimą, kai pareigūnams nepavyksta išsinuomoti būsto vietovėje, kurioje jie dirba.
„Pažymėtina, kad Policijos departamento vadovybė į derybas žvelgė labai konstruktyviai ir derinant esminius punktus vyko argumentuotas darbinis dialogas, kurio rezultatą vertinu kaip gerą ir kokybišką susitarimą. Jis naudingas visiems darbuotojams, o profesinės sąjungos nariai galės patys įvertinti papildomai suteiktas naudas“, – pranešime cituojama LTPF pirmininkė.
Tarp jos išskirtų garantijų profsąjungos nariams – galimybė auginantiems vaiką iki aštuonerių metų gauti vieną papildomą poilsio dieną per tris mėnesius, kartą per metus suteikiamas papildomas atostogas reabilitacijai gydytojo siuntime nustatytam laikotarpiui.
Ilgiau nei penkerius metus profesinės sąjungos nariu esantis darbuotojas, turintis didesnį nei 20 metų stažą policijoje ir atleidžiamas iš darbo savo prašymu, gaus vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, jei neturės galiojančių nuobaudų.
Taip pat LTPF skelbia pasiekusi geras sąlygas profsąjungų vadovų veiklai, kuriai jie galės skirti iki 140, 160, 180 ar 200 valandų per metus, už kurį mokamas nustatytas darbo užmokestis.
Valandų skaičius priklausys nuo profesinėje sąjungoje, jos padalinyje ar skyriuje esančių narių skaičiaus, o tiesioginio vadovo profsąjungos vadovams skiriamos metinės užduotys turės būti proporcingos jų per metus dirbtam laikui.
„Tai, kas buvo paminėta – tik dalis garantijų, kurios svarbios darbuotojams, pareigūnams, profesinių sąjungų nariams ir atstovams bei pačioms profsąjungoms. Su visomis susitarimo sąlygomis LTPF nariai bus supažindinami išsamiai artimiausiu metu“, – pasakojo LTPF pirmininkė.
Kaip rašė BNS, ankstesnė policijos šakos kolektyvinė sutartis nustojo galioti pernai gruodį, derybos dėl naujo susitarimo prasidėjo šių metų vasarį.
L. Soščekienė tuomet sakė, kad susitarimas turėtų padėti spręsti darbuotojų problemas, sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją, pasirūpinti sveikata, nagrinėti kylančius ginčus įstaigų viduje, plėsti socialinį dialogą taip keliant policijos kultūrą.
Naujausi komentarai